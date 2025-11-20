Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: Τι… κόβει ο Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον δημιουργήσει νέο κόμμα

0

Στις 16 ποσοστιαίες μονάδες η διαφορά του κυβερνητικού κόμματος από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Στο 16% φτάνει το ποσοστό των θετικά προσκείμενων στον Αντώνη Σαμαρά σε περίπτωση που δημιουργήσει νέο κόμμα, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Στην παρούσα φάση, πάντως, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στο 16% στην εκτίμηση ψήφου.

Στην εκτίμηση ψήφου προκύπτουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 30%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Ελληνική Λύση: 10%

ΚΚΕ: 8,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,5%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ 25: 4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%

Νίκη: 2,5%

Νέα Αριστερά: 2,5%

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24,5%

ΠΑΣΟΚ: 11,5%

Ελληνική Λύση: 8%

ΚΚΕ: 7%

Πλεύση Ελευθερίας: 7%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ 25: 3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 2%

Στο ερώτημα «πως θα αντιμετωπίζατε ενδεχόμενο νέο κόμμα Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν:

14% – Θετικά

10% – Με ενδιαφέρον

12% – Ουδέτερα

24% – Αδιάφορα

34% – Αρνητικά

Επίσης, στο παρόμοιο ερώτημα για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά αυτή τη φορά, οι πολίτες απάντησαν: