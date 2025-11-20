Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: Τι… κόβει ο Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον δημιουργήσει νέο κόμμα

Στις 16 ποσοστιαίες μονάδες η διαφορά του κυβερνητικού κόμματος από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ
Στο 16% φτάνει το ποσοστό των θετικά προσκείμενων στον Αντώνη Σαμαρά σε περίπτωση που δημιουργήσει νέο κόμμα, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Στην παρούσα φάση, πάντως, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στο 16% στην εκτίμηση ψήφου.
Στην εκτίμηση ψήφου προκύπτουν τα εξής ποσοστά:
Νέα Δημοκρατία: 30%
ΠΑΣΟΚ: 14%
Ελληνική Λύση: 10%
ΚΚΕ: 8,5%
Πλεύση Ελευθερίας: 8,5%
ΣΥΡΙΖΑ: 6,5%
Φωνή Λογικής: 4%
ΜέΡΑ 25: 4%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%
Νίκη: 2,5%
Νέα Αριστερά: 2,5%
Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:
Νέα Δημοκρατία: 24,5%
ΠΑΣΟΚ: 11,5%
Ελληνική Λύση: 8%
ΚΚΕ: 7%
Πλεύση Ελευθερίας: 7%
ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%
Φωνή Λογικής: 3%
ΜέΡΑ 25: 3%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2%
Νίκη: 2%
Νέα Αριστερά: 2%
Στο ερώτημα «πως θα αντιμετωπίζατε ενδεχόμενο νέο κόμμα Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν:
- 14% – Θετικά
- 10% – Με ενδιαφέρον
- 12% – Ουδέτερα
- 24% – Αδιάφορα
- 34% – Αρνητικά
Επίσης, στο παρόμοιο ερώτημα για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά αυτή τη φορά, οι πολίτες απάντησαν:
- 6% – Θετικά
- 10% – Με ενδιαφέρον
- 16% – Ουδέτερα
- 29% – Αδιάφορα
- 32% – Αρνητικά