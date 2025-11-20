Δημοσκόπηση Mega: Παράλληλη άνοδος για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και η διαφορά τους παραμένει μεγάλη

0

«Τσιμπάει» προς τα πάνω και η διάθεση των πολιτών για το νέο κόμμα Τσίπρα, εφόσον το φτιάξει

Παράλληλη άνοδο καταδεικνύει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Mega, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί το προβάδισμα και τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ, ενώ.. τσιμπάει προς τα πάνω και ο Αλέξης Τσίπρας σε περίπτωση που δημιουργήσει κόμμα.

Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται από το ΠΑΣΟΚ με 12,2 μονάδες, όμως στην εκτίμηση ψήφου η απόσταση μεγαλώνει και φτάνει τις 15,8% μονάδες.

Στην εκτίμηση ψήφου, τα κόμματα λαμβάνουν:

Νέα Δημοκρατία: 29,3%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

Ελληνική Λύση: 10%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,8%

ΚΚΕ: 7,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,1%

Φωνή Λογικής: 4,4%

ΜέΡΑ 25: 3,7%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%

Νέα Αριστερά: 2,2%

Νίκη: 1,9%

Σπαρτιάτες: 0,7%

Πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 22,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,4%

Ελληνική Λύση: 7,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,6%

ΚΚΕ: 5,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%

Φωνή Λογικής: 3,4%

ΜέΡΑ 25: 2,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%

Νέα Αριστερά: 1,7%

Νίκη: 1,4%

Σπαρτιάτες: 0,6%

Τo ποσοστό του Τσίπρα, αν κάνει κόμμα

Η Metron Analysis ρώτησε μεταξύ άλλων τη γνώμη των πολιτών για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνει ποσοστό 6% στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Επιπλέον, στην ερώτηση «αν θα ψηφίζατε στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν ως εξής: