Ζαχαριάδης: Συνταγή αποτυχίας τα υπερπλεονάσματα – Η τοξικότητα Μαρινάκη μαρτυρά ένδεια επιχειρημάτων

Για τοξικότητα κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και το κυβερνητικό επιτελείο ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης σε συνέντευξή του στο OPEN.

«Ο κ. Μαρινάκης έχει πάρει ένα φτυάρι τις τελευταίες βδομάδες και πετάει τρομακτική λάσπη», ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης και πρόσθεσε: «Προφανώς έχουν πάρει το μήνυμα της κοινωνίας και βλέπουν μια μεγάλη αποσυσπείρωση και νομίζουν ότι βρίζοντας και χυδαιολογώντας εναντίον των πολιτικών τους αντιπάλων, θα μπορέσουν να συσπειρώσουν κάποιον κόσμο. Αυτός ο φανατισμός, αυτή η τοξικότητα και αυτή η χυδαιότητα είναι η άλλη όψη της έλλειψης επιχειρημάτων. Αν δεν έχεις κάποιο επιχείρημα να πεις για να τον στριμώξεις τον άλλον πραγματικά, τον βρίζεις. Όταν έχεις στην πλάτη σου την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν έχεις στην πλάτη σου την τρομακτική ακρίβεια, όταν έχεις στην πλάτη σου την αποτυχία σε μια σειρά ζητήματα της καθημερινότητας και δεν μπορείς να αντιπαρατεθείς, βρίζεις τον άλλον».

Σχολίασε τις κυβερνητικές διαρροές για τη ΔΕΘ υποστηρίζοντας: «Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να φτιάξει ένα αφήγημα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λένε διάφορους αριθμούς. Η πραγματικότητα είναι ότι πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις δύο τσάντες πράγματα και θέλεις πάνω από 100 ευρώ. Πηγαίνεις να φας σουβλάκι και από εκεί που το έπαιρνες 2 με 2.50 πριν από 5-6 χρόνια, τώρα το παίρνεις από 3.5 μέχρι 5 ευρώ. Σου έρχεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος και είναι διπλάσιος από ότι ήταν πριν από 5 χρόνια. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί 70%».

Συμπερασματικά ανέφερε: «Άρα η στατιστική ενός γενικού μέσου όρου δεν έχει καμία σχέση με το μεσαίο εισόδημα, με το χαμηλό εισόδημα που βλέπει την αγοραστική του δύναμη να υποχωρεί, να χάνεται. Η ακρίβεια έχει υπερσκελίσει τις όποιες μειώσεις φόρων και τις όποιες αυξήσεις μισθών».

Για το υπερπλεόνασμα ανέφερε: «Το υπερπλεόνασμα είναι αποτυχία. Γιατί; Επειδή έχουμε υψηλούς έμμεσους φόρους, υψηλό ΦΠΑ που λέει μέχρι η Ευρωπαϊκή Ένωση με οδηγία της μειώστε τον, ιδίως στα είδη πρώτης ανάγκης. Η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της πριν από δύο χρόνια έλεγε θα μειώσω το ΦΠΑ από το 24% στο 22%, από το 13% στο 11%. Αυτοί οι φόροι ποιους πλήττουν; Τους μεσαίους και τους αδύναμους».

Αναφέρθηκε τέλος στην αντιπρόταση του ΣΥΡΙΖΑ: «Εμείς εκτιμούμε, και έχουμε μετρήσει, ότι υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί η 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, να καταργηθεί η προσωπική διαφορά και να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Είναι η ώρα να επιστρέψει ο 13ος και ο 14ος μισθός στο Δημόσιο. Όλα αυτά είναι κοστολογημένα. Θα τα παρουσιάσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εάν δεν ενισχυθεί ο κόσμος της εργασίας και ο κόσμος της κατανάλωσης, δεν θα έχουμε στο τέλος οικονομία ή θα έχουμε μια οικονομία αποκλειστικά για αυτούς, οι οποίοι έρχονται απ' έξω και δεν ζουν εδώ».