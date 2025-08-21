Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς των κομμάτων της «προοδευτικής αντιπολίτευσης» για την Γάζα

0

Επικοινωνία με αρχηγούς των κομμάτων της «προοδευτικής αντιπολίτευσης» είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με στόχο την κοινή τους δράση προς την κυβέρνηση, για το θέμα της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε την ανάγκη συνεννόησης και κοινής δράσης προς την κυβέρνηση, ώστε η χώρα να πάρει πρωτοβουλίες για να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θετικά έχουν ανταποκριθεί, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.