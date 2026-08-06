Παπασταύρου: Η συμφωνία δημιουργεί νέα και ισχυρή δυναμική για την υλοποίηση του GSI

0

Αυτό δείχνει πόσο στενές είναι οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Γαλλία, τόνισε

«H σημαντική αυτή συμφωνία δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και την υλοποίηση του GSI», τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος στη συμφωνία που υπεγράφη χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI).

«Ουσιαστικά, ο ΑΔΜΗΕ ενώνει δυνάμεις με έναν πολύ μεγάλο γαλλικό επενδυτικό όμιλο, ο οποίος έχει κάνει την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας. 'Αρα, έχει κάνει ένα παρόμοιο έργο, 2,8 δισ., αντίστοιχης τεχνικής δυσκολίας», εξήγησε ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΟΡΕΝ, προσθέτοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ένα δύσκολο έργο με τεχνικές,γεωπολιτικές και οικονομικές δυσκολίες

«Κανείς δεν είπε ότι όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται ως διά μαγείας σε μία μέρα. Ένα είναι σίγουρο, η δημιουργία αυτής της νέας ισχυρής δυναμικής βοηθάει σίγουρα όλες αυτές τις δυσκολίες να αντιμετωπιστούν με πολύ καλύτερο τρόπο. Γιατί ουσιαστικά διευρύνει τη βάση των συμμετεχόντων. Δεν είναι ένα θέμα Ελλάδας, Κύπρου, Τουρκίας. Είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα», υπογράμμισε ο Υπουργός, τονίζοντας ότι η συμφωνία αυτή δείχνει παράλληλα, πόσο στενές είναι οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Γαλλία.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου η υλοποίηση του GSI αναμένεται να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσόγειου.

Ανέφερε επίσης ότι τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστους-οφέλους για το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ και θα υποβληθεί στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών.

«Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις είναι απαραίτητες για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Και κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου. 'Αρα, προχωρούμε με αποφασιστικά βήματα, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ είπε χαρακτηριστικά

Ερωτηθείς σχετικά με τη στάση της Τουρκίας, κ. Παπασταύρου είπε: «Νομίζω η ιστορία έχει δείξει ότι εμείς θα προστατεύσουμε τον εαυτό μας και πρέπει καταρχήν να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Όμως ζούμε σε έναν κόσμο πολύ σύνθετο, που αλλάζει καθημερινά, και είναι αποφασιστικής σημασίας η χώρα μας να δημιουργεί ισχυρές συμμαχίες».

«Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο πεδίο είναι κάτι που δεν συναρτάται με τις αντιδράσεις κανενός. Έχει να κάνει με τη δική μας αποφασιστικότητα, πάντα μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας και πάντα δημιουργώντας συμμαχίες και ενώνοντας δυνάμεις», υπογράμμισε, και επεσήμανε: «Η στρατηγική που έχει η Ελλάδα για την Ανατολική Μεσόγειο είναι μια στρατηγική δημιουργίας, ανάπτυξης και προόδου για όλες τις χώρες της περιοχής, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά χωρίς να αποδεχόμαστε οποιεσδήποτε εκβιαστικές πρακτικές και απειλές. Γιατί οι απειλές δεν έχουν πια θέση στη σύγχρονη Ανατολική Μεσόγειο».