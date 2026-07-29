Διευρυμένη συνάντηση 5+1 κατόπιν προετοιμασίας ανακοίνωσε ο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση με τον Χριστοδουλίδη και τον Ερχιουρμάν

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Χριστοδουλίδης: «Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε σήμερα τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5+1 για το Κυπριακό, έπειτα από επαρκείς προετοιμασίες όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί.

Σε δηλώσεις μετά την κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στην Προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας, ο κ. Γκουτέρες ανέφερε ότι έχει τη συναίνεση των δύο πλευρών και των εγγυητριών δυνάμεων για να προχωρήσει σε συνάντηση 5+1, αλλά με επαρκή προετοιμασία όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το ουσιαστικό περιεχόμενο, «επειδή δεν θέλω να γίνουν περισσότερες συναντήσεις 5+1 χωρίς αποτελέσματα», ενώ, όταν ρωτήθηκε για τον χρόνο της συνάντησης, είπε ότι δεν ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σημείωσε επίσης ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος είναι απολύτως κρίσιμη, «όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του κυπριακού λαού, αλλά και ως παράγοντας σταθερότητας σε μια περιοχή που εξελίσσεται σε επικίνδυνα ασταθή».

Ο κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες τον διαβεβαίωσαν για την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να εργάζονται με ειλικρίνεια και σοβαρότητα μαζί με την προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

«Με βάση τις συζητήσεις μας για την πορεία προς τα εμπρός, αποφάσισα να συγκαλέσω μία ακόμη συνάντηση 5+1, έπειτα από κατάλληλη προετοιμασία σε ό,τι αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί», ανέφερε.

«Θα εργαστούμε σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές και τις εγγυήτριες δυνάμεις, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιτυχία της συνάντησης», πρόσθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Σημειώνοντας ότι και η διεθνής κοινότητα έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στο Κυπριακό, δήλωσε ότι υπολογίζει στη συνεχή στήριξη των τριών εγγυητριών δυνάμεων, της Ελλάδας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κ. Γκουτέρες τόνισε ότι «αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία πρέπει να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης». Προς αυτή την κατεύθυνση, υπογράμμισε ότι είναι ουσιώδες να καταστεί δυνατός ο καθορισμός και η εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή όλων των Κυπρίων και απηύθυνε έκκληση προς τους δύο ηγέτες «να εντείνουν αυτές τις προσπάθειες».

Ανέφερε ότι η προσωπική του απεσταλμένη εργάζεται με τα εμπλεκόμενα μέρη, αξιοποιώντας τις προηγούμενες προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και όσα έχει ακούσει απευθείας από τους ίδιους τους Κυπρίους.

Είπε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του είχε την ευκαιρία να ακούσει πολλούς Κυπρίους. «Το μήνυμά τους ήταν ξεκάθαρο. Θέλουν πρόοδο. Θέλουν να δουν τους ηγέτες τους να κάνουν συμβιβασμούς ώστε να διανύσουν αυτό το τελευταίο μίλι προς την επίλυση του Κυπριακού. Θέλουν ένα μέλλον στο οποίο αυτό το νησί δεν θα ορίζεται από τη διαίρεση, αλλά από τη συνεργασία, τις ευκαιρίες και την ειρήνη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό ήταν και το πνεύμα των «ειλικρινών και εποικοδομητικών συζητήσεών» του με τους δύο ηγέτες, τόσο χωριστά όσο και από κοινού.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ακόμη ότι ο ΟΗΕ εργάζεται «σταθερά» για την επίτευξη του στόχου να βοηθήσει τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους στις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε μια συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού κατά τη δική του θητεία, είπε «συναντηθήκαμε στη Γενεύη και στο Κραν Μοντανά το 2017, στο Βερολίνο το 2019, στη Γενεύη το 2021 και ξανά στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη το 2024 και το 2025». «Στο πλαίσιο αυτό, ήταν καθήκον μου να έρθω στην Κύπρο για να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη μου προς τον λαό της Κύπρου στην προσπάθειά του για την εξεύρεση λύσης», σημείωσε.

Τα Ηνωμένα Έθνη, είπε, «δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη». «Αλλά επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής: τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν πλήρως προσηλωμένα στη στήριξη του λαού της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην κατάσταση επί του εδάφους, υπογράμμισε «την ανάγκη να γίνεται σεβαστή η αποστολή και η αρμοδιότητα της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), τόσο εντός της νεκρής ζώνης όσο και κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός που έχουν καθοριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη».

Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, είπε, «η UNFICYP συνέβαλε στη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας σε ένα ευαίσθητο περιβάλλον», προσθέτοντας ότι η συνεχιζόμενη αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη συνεργασία όλων των πλευρών.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ δήλωσε επίσης ότι εντυπωσιάστηκε από το έργο της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους και «τις αξιοσημείωτες προσπάθειες που καταβάλλονται για να δοθούν απαντήσεις στην αγωνία των οικογενειών όλων των αγνοουμένων». «Εξίσου εντυπωσιάστηκα από το έργο των δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών, οι οποίες γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της πολιτικής διαδικασίας και της καθημερινότητας των πολιτών, βρίσκοντας πρακτικές λύσεις», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το κατά πόσο θεωρεί ότι η σύγκληση μιας νέας διευρυμένης συνάντησης αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς την επανέναρξη της διαδικασίας, για τον ρόλο των εγγυητριών δυνάμεων και για το αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη συνάντηση 5+1, ο κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι έχει τη συναίνεση και των δύο πλευρών και των εγγυητριών δυνάμεων για να προχωρήσει σε μια συνάντηση πέντε-συν-ένα, αλλά μόνο έπειτα από επαρκή προετοιμασία σε θέματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεθοδολογίας και ουσίας, «γιατί δεν θέλω να έχουμε κι άλλες συναντήσεις 5+1 χωρίς αποτέλεσμα».

«Θέλω μια επιτυχημένη συνάντηση 5+1, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την επίτευξη μιας λύσης», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. «Θα εργαστούμε όλοι μαζί όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα», σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν αναμένονται νέες πρωτοβουλίες κατά τις τακτικές συνεδριάσεις των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, απάντησε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση για το Κυπριακό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υψηλού επιπέδου. «Αυτή τη στιγμή επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στην κοινή εργασία με τις δύο πλευρές στην Κύπρο και με τις εγγυήτριες δυνάμεις, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αποφασιστικά προς μια λύση», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη σημασία της λύσης του Κυπριακού για την ευρύτερη περιοχή, ο κ. Γκουτέρες σημείωσε ότι πρόκειται για μια περιοχή όπου παραμένουν σε εξέλιξη πολλές συγκρούσεις και όπου έχει αποδειχθεί ότι οι συγκρούσεις μπορούν εύκολα να επεκταθούν. «Πιστεύω, λοιπόν, ότι μια λύση στην Κύπρο είναι απολύτως κρίσιμη, όχι μόνο για τη διασφάλιση των συμφερόντων και της ειρήνης του κυπριακού λαού, αλλά και ως παράγοντας σταθερότητας σε μια περιοχή που γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνα ασταθής», δήλωσε.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι μια επιτυχής κατάληξη των προσπαθειών για λύση του Κυπριακού θα έχει σημαντική σταθεροποιητική επίδραση στην περιοχή. «Εάν η Κύπρος δεν βρει λύση στα προβλήματά της, καθίσταται πολύ πιο ευάλωτη στους κινδύνους που βλέπουμε σήμερα σε μια περιοχή η οποία, σε μεγάλο βαθμό, φλέγεται», είπε.

Ο κ. Γκουτέρες θα αναχωρούσε από την Κύπρο αμέσως μετά το τέλος της δημοσιογραφικής διάσκεψης.

Ο Ν. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα η διευρυμένη συνάντηση να καταλήξει σε θετική ανακοίνωση για επανέναρξη των συνομιλιών

Την πεποίθηση ότι η νέα πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν αποτελεί μια διαδικασία που ξεκινά «από λευκό χαρτί», αλλά στηρίζεται στο διαπραγματευτικό κεκτημένο των προηγούμενων γύρων συνομιλιών, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στη Λευκωσία.

Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικά τρία συμπεράσματα που προέκυψαν από τις επαφές των τελευταίων δύο ημερών.

Πρώτον, όπως ανέφερε, ο Αντόνιο Γκουτέρες επαναβεβαίωσε την πλήρη προσήλωσή του στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.

Δεύτερον, υπογράμμισε ότι ο γενικός γραμματέας θεωρεί δεδομένο το διαπραγματευτικό κεκτημένο που έχει διαμορφωθεί έως το Κραν Μοντανά, απορρίπτοντας ουσιαστικά την αντίληψη περί επανεκκίνησης των συνομιλιών από μηδενική βάση.

«Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο», σημείωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνέχεια της διαδικασίας.

Ως τρίτο σημαντικό στοιχείο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στάθηκε στη θετική ανταπόκριση όλων των πλευρών στην πρόταση του ΟΗΕ για σύγκληση άτυπης διευρυμένης διάσκεψης.

«Συνεχίζουμε, σε συνεργασία με την κυρία Ολγκίν αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα το έδαφος και η διευρυμένη αυτή συνάντηση να καταλήξει σε θετική ανακοίνωση για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χριστοδουλίδης και στην αυξημένη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε ετοιμότητα για τη δημιουργία ειδικής νομικής ομάδας, η οποία θα υποστηρίζει τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, σε ζητήματα που αφορούν την ουσία της διαπραγμάτευσης.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και στο πεδίο των ευρωτουρκικών σχέσεων, υπενθυμίζοντας ότι η ίδια η τουρκική πλευρά έχει επανειλημμένως δηλώσει πως επιθυμεί πρόοδο στις σχέσεις της με τις Βρυξέλλες.

«Υπάρχουν δύο νέα πολύ σημαντικά δεδομένα», ανέφερε, φωτογραφίζοντας αφενός την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφετέρου τη διασύνδεση της πορείας των ευρωτουρκικών σχέσεων με την εξέλιξη του Κυπριακού.