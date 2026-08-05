Με πτώση 0,18% έκλεισε το Χρηματιστήριο

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Στα 315,71 εκατ. ευρώ έφτασε ο τζίρος

Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 2,30% και νέα υψηλά 17 ετών.

Ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και η Wall Street εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.623,91 μονάδες, σημειώνοντας μικρή πτώση κατά 0,18%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.643,75 μονάδες (+0,57%) και κατώτερη τιμή στις 2.617,15 μονάδες (-0,44%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 315,71 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.123.592 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,90%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,81%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,55%) και της Aegean Airlines (+2,21%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Κύπρου (-2,75%), του ΟΤΕ (-2,36%), της Τιτάν (-1,95%), της Εθνικής (-1,79%) και της Eurobank (-1,39%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.969.624 και 8.526.862 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 51,83 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 44,63 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 54 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ίλυδα (+8,61%) και Alter Ego Media (+5,79%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (-9,35%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-5,00%).