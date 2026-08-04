Με άνοδο 0,65% έκλεισε το Χρηματιστήριο

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Σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 17 ετών.

Ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα διεθνή Χρηματιστήρια με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις ανακοινώσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.628,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,65%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου του 2009 (2.659,40 μονάδες)

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.603,24 μονάδες (-0,33%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 272,333 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.165.157 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,71%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,51%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Κύπρου (+3,32%), της Jumbo (+2,97%), της Optima Bank (+2,86%), της Alpha Bank (+2,28%) και της Titan (+1,89%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-1,69%), της CrediaBank (-1,39%), της Coca Cola HBC (-1,21%), της ΕΥΔΑΠ (-1,05%) και της ΔΕΗ (-0,88%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.025.608 και 6.459.523 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 44,51 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 36,59 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 66 μετοχές, 40 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Vidavo (+6,32%) και Βιοκαρπέτ (+5,74%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren (-5,63%) και CPI (-4,46%).