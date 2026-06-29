Τάκης Θεοδωρικάκος: Πλήρης σταθεροποίηση των τιμών κατά τους δύο καλοκαιρινούς μήνες – Μειώσεις από τον Σεπτέμβριο

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Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσιάστηκε μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά, αξιοποιώντας και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων μετά το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, στη σύσκεψη υπήρξε κοινή αντίληψη με τους εκπροσώπους της αγοράς ώστε η αποκλιμάκωση του κόστους να περάσει στους καταναλωτές.

Σε πρώτη φάση συμφωνήθηκε να υπάρξει πλήρης σταθεροποίηση των τιμών κατά τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, χωρίς καμία νέα αύξηση στα προϊόντα.

Παράλληλα, θα διατηρηθούν και οι μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες καταγράφουν μέση μείωση της τάξης του 6%, αποτέλεσμα – όπως ανέφερε – της αυστηρής εφαρμογής του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

«Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μειώσεις σε βασικά προϊόντα από τον Σεπτέμβριο

Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο, το οποίο χαρακτήρισε προϊόν «εθνικής κοινωνικής συμφωνίας».

Στόχος είναι να υπάρξει δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, που χρησιμοποιεί καθημερινά το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε επίσης ότι το έκτακτο μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, διευκρινίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά πλέον σε ένα νέο μοντέλο συνεργασίας με τη βιομηχανία και το οργανωμένο λιανεμπόριο, προκειμένου οι μειώσεις του κόστους να αποτυπωθούν σταδιακά στις τιμές των βασικών αγαθών.

Ειδικότερα, ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε:

«Η αντιμετώπιση του θέματος του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες.

Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, υπήρξε η αντίληψη για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωσης να παγώσουν οι τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία νέα αύξηση.

Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη που είχαμε εκτάκτως επιβάλει και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.

Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μία δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στόχος μας είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου».