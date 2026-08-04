Αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο

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Τι δείχνουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

Ως ένδειξη ότι αποδίδει η κοινή προσπάθεια κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση και σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα βασικά καταναλωτικά αγαθά αξιολογούν κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο -0,47%.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι, η συγκεκριμένη μέτρηση αποτελεί τη χαμηλότερη που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2024 και, κατά την εκτίμησή τους, επιβεβαιώνει ότι η συναντίληψη που διαμορφώθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της επιχειρηματικότητας αποδίδει. Η συμφωνία προβλέπει αρχικά το πάγωμα των τιμών κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και, στη συνέχεια, τη μείωσή τους σε βασικές κατηγορίες προϊόντων.

Σύμφωνα με τους κύκλους του υπουργείου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Υπενθυμίζουν ακόμη ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου, μετά από σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ακολούθησε νέα σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου, κατά την οποία συμφωνήθηκε το πλαίσιο των παρεμβάσεων.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι το υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εξέλιξη των τιμών στην αγορά, μέσω της ενημέρωσης που λαμβάνει από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων και της πορείας των τιμών στα βασικά καταναλωτικά αγαθά.