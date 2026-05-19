Με σημαντική πτώση 1,12% έκλεισε το Χρηματιστήριο

Στα 284,98 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα αρχικά τους κέρδη.

Σε αρνητικό έδαφος άνοιξε η Wall Street, καθώς η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς ομολόγου ανέρχεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, λόγω των ανησυχιών για αύξηση του πληθωρισμού.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.211,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,12%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.251,15 μονάδες (+0,67%) και κατώτερη στις 2.201,71 μονάδες (-1,54%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 284,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.818.928 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,70%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+1,96%), της Aegean Airlines (+1,66%) και της Coca Cola HBC (+1,57%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-8,03%), της Aktor (-3,54%), της Metlen (-3,18%), της Titan (-3,02%),της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,49%) και της ΔΕΗ (-2,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.379.908 και 5.936.763 μετοχές, αντιστοίχως, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 48,72 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 38,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 73 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κέκροψ (+9,63%) και Ξυλεμπορία(π) (+338%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Trastor (-9,91%) και Προοδευτική (-9,46%).