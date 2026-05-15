Με ισχυρή πτώση 2,26% έκλεισε το Χρηματιστήριο

Στα 240,84 εκατ. ευρώ έφτασε ο τζίρος

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Αρνητικό κλίμα επικρατεί στα διεθνή χρηματιστήρια, εν μέσω ανόδου των τιμών του πετρελαίου, ενώ εκδηλώνεται ένα νέο sell-off στις αγορές ομολόγων παγκοσμίως εν μέσω ανησυχιών για αύξηση του πληθωρισμού και των ελλειμμάτων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.246,82 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,26%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.246,47 μονάδες (-2,28%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 1,46%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 5,95%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,84 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.689.052 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,39%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,51%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,19%), του ΟΤΕ (+1,95%) και της Optima Bank (+1,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-4,79%), της Πειραιώς (-4,09%), της Alpha Bank (-3,88%), της Εθνικής (-3,63%), της Τιτάν (-2,93%) και της ΕΥΔΑΠ (-2,85%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.773.803 και 5.815.056 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 30,22 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 28,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 28 μετοχές, 74 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+6,27%) και Minerva (+3,51%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κέκροψ (-5,10%_ και Eurobank (-4,79%).