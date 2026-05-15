Εβδομαδιαία πτώση 1,46% για το Χρηματιστήριο

Κέρδη 5,95% από τις αρχές του έτους

Με απώλειες 1,46% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, εν μέσω επιδείνωσης του διεθνούς κλίματος καθώς εκδηλώθηκε εκ νέου ένα νέο sell-off στις αγορές ομολόγων παγκοσμίως, λόγω των ανησυχιών για αύξηση του πληθωρισμού και των ελλειμμάτων. Οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τις προσδοκίες ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε αυξήσεις επιτοκίων.

Ένα νέο επενδυτικό αφήγημα με σημαντικές προοπτικές εισροών και αναβάθμισης αποτιμήσεων για το ελληνικό χρηματιστήριο «βλέπει» η Morgan Stanley, από τη μετάβαση της Ελλάδος από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές.

Σύμφωνα με την τράπεζα, οι οίκοι FTSE Russell και STOXX αναμένεται να προχωρήσουν στην αναβάθμιση της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο του 2026, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθαρές παθητικές εισροές ύψους περίπου 700 εκατ. δολαρίων.

Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή επενδυτών ανεπτυγμένων αγορών στην Ελλάδα παραμένει ακόμη περιορισμένη. Μόλις το 12% των ευρωπαϊκών funds διαθέτει σήμερα έκθεση στην ελληνική αγορά, στοιχείο που, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, αφήνει σημαντικά περιθώρια για νέες εισροές τα επόμενα χρόνια.

Νέα ψήφο εμπιστοσύνης στις τράπεζες, αυτή τη φορά από την Wood Group, η οποία προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση των τιμών-στόχων, παρά το ισχυρό ράλι που έχουν ήδη καταγράψει οι τραπεζικές μετοχές το τελευταίο διάστημα.

Για την Εθνική η νέα τιμή-στόχος τοποθετείται στα 17,8 ευρώ, για τη Eurobank στα 4,9 ευρώ, για την Πειραιώς στα 10,3 ευρώ, για την Alpha Bank στα 4,6 ευρώ, για την Optima Bank στα 11,5 ευρώ και για την Κύπρου επίσης στα 11,5 ευρώ.

Η Wood εκτιμά ότι το μεγάλο story ανάκαμψης έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο θεωρεί ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη διατηρησιμότητα της κερδοφορίας και των υψηλών διανομών κεφαλαίου, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην ανθεκτικότητα της πιστωτικής επέκτασης, καθώς η ανάπτυξη των δανείων στηρίζεται κυρίως σε επιχειρηματικά και επενδυτικά δάνεια και όχι στην καταναλωτική πίστη.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.246,82 μονάδες, έναντι 2.280,09 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 1,46%, από τις αρχές Μαϊου κερδίζει 2,66%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 5,95%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,61%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 6,43%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,80 % και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 5,18%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 3,48%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 10,58 %.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.211,897 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 242,379 εκατ. ευρώ, έναντι 299,92 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή υποχώρησε κατά 1,791 δισ. ευρώ, στα 161,867 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 15,614 δισ. ευρώ.