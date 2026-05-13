Με οριακή άνοδο 0,05% έκλεισε το Χρηματιστήριο

Στα 256,87 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος

Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Metlen, της ΔΕΗ και της Elvlahcor, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές της Motor Oil και της Eurobank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.267,45 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,05%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.281,66 μονάδες (+0,67%) και κατώτερη τιμή στις 2.258,39 μονάδες (-0,35%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 256,87 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.534.932 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,34%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+5,61%), της Elvalhalcor (+4,25%), της ΔΕΗ (+2,18%), της Optima Bank (+2,01%), της Allwyn (+1,70%), του ΟΛΠ (+1,59%) και των ΕΛΠΕ (+1,32%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-3,30%), της Eurobank (-2,53%), της Titan (-1,84%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,59%), της Εθνικής (-1,37%) και της Viohalco (-1,10%).

Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εντάσσεται στον δείκτη MSCI Greece Index, όπως ανακοίνωσε ο οίκος. Οι μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη MSCI Greece Index είναι πλέον εννέα: Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Allwyn, Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Από τον small cap Greece στη θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και προστίθεται η CrediaBank. Επίσης, αποχωρεί και η μετοχή της Cenergy.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.905.032 και 5.184.864 μετοχές, αντιστοίχως, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 29,98 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 28,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 44 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δάιος (+16,85%) και Austriacard (+14,17%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Motor Oil (-3,30%) και Αττικές Εκδόσεις (-2,67%).