Με πτώση 1,11% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 305,68 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στην σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αγορά υποχώρησε καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις κερδών, μετά από τετραήμερη ανοδική κίνηση στη διάρκεια της οποίας ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 5,35%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.280,09 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,11%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 4,18%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 7,52%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 305,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.735.819 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,61%), της Eurobank (+1,53%) και της ΔΕΗ (+1,33%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (--4,31%), της Allwyn (-4,05%), της Jumbo (-3,08%), της Alpha Bank (-2,99%), της Motor Oil (-2,79%) και της Coca Cola HBC (-2,76%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.265.360 και 6.414.621 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 61,67 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 45,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 70 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+6,77%) και Ξυλεμπορία(κ) (+6,69%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΕΛΠΕ (-4,31%) και Allwyn (-4,05%).