Με άνοδο 0,75% έκλεισε το Χρηματιστήριο

Στα 220,57 εκατ. ευρώ έφτασε ο τζίρος

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις , κινούμενη κόντρα στο αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών που δημιουργεί η ένταση στα Στενά του Ορμούζ που οδηγεί σε άλμα τις τιμές των πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.205,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,75%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.223,61 μονάδες (+1,60%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 200,57 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.987.999 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε σε ποσοστό 0,75%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε ποσοστό 0,94%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Allwyn (+5,70%), των ΕΛΠΕ (+2,69%), του ΟΛΠ (+2,52%), της Metlen (+2,34%) και της Motor Oil (+1,84%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-2,04%), της Jumbo (-1,89%), της ΕΥΔΑΠ (-1,36%) και της Aegean Airlines (-1,35%), αναλύθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.350.493 και 5.051.910 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 29,62 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 26,28 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 47 πτωτικά και 7 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (+11,28%) και ΕΛΒΕ (+9,35%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα(κ) (-16,08%) και Ξυλεμπορία(π) (-11,52%).