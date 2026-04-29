Με πτώση 0,11% έκλεισε το Χρηματιστήριο

Στα 172,27 εκατ. ευρώ έφτασε ο τζίρος

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με υποχώρηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, εν μέσω ήπιας υποχώρησης των δεικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και στο άνοιγμα της Wall Street.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.200,69 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,11%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.219,89 μονάδες (+0,76%) και κατώτερη τιμή στις 2.196,94 μονάδες (-0,28%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 172,27 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.957.872 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+3,68%), της Elvalhalcor (+2,81%), της Viohalco (+1,92%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,78%), της ΕΥΔΑΠ (+1,58%), των ΕΛΠΕ (+1,48%) και της Τιτάν (+1,14%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-2,35%), της Aegean Airlines (-2,13%), της Alpha Bank (-1,97%), του ΟΤΕ (-1,64%), της Metlen (-1,55%), του ΔΑΑ (-1,50%) και της ΔΕΗ (-1,32%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η YKNOT διακινώντας 5.810.763 και 3.060.169 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 25,41 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 20,63 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 58 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+14,29%) και Δάϊος (+11,86%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass(-5,87%) και Ίλυδα (-4,30%).