Με άνοδο 0,98% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 236,98 εκατ. ευρώ έφτασε ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να προσεγγίζει τα επίπεδα των 2.400 μονάδων, ενώ απέχει 10,7 μονάδες από τα υψηλά έτους.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι τίτλοι της Τιτάν, της Allwyn και της Κύπρου.

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά την ανακοίνωση της αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, κίνηση που είχαν προεξοφλήσει, ενώ ανακάμπτουν και οι δείκτες στο άνοιγμα της Wall Street.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.396,37 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,98%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 236,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.758.265 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,19%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+4,27%), της Allwyn (+3,17%), της Κύπρου (+3,08%), της Lamda Development (+2,23%), της Motor Oil (+2,16%) και του ΟΤΕ (+2,02%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-2,27%), της Viohalco (-1,85%), της Elvalhalcor (-1,56%) και της Jumbo (-0,97%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.362.351 και 4.309.259 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 35,15 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 25,02 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 54 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mermeren (+5,23%) και Τιτάν (+4,27%)

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (-4,42%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-4,29%).