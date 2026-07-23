Με ισχυρή πτώση 2,02% έκλεισε το Χρηματιστήριο

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Στα 414,57 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 2,43%. Αρνητικό το κλίμα επικρατεί και στις διεθνείς αγορές καθώς αυξάνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο που οδηγεί σε ανοδική κίνηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Εν τω μεταξύ αναστάτωση επικράτησε στην αγορά λόγω των πληροφοριών ότι ο οίκος Stoxx μεταθέτει την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές, αντί του φετινού Σεπτεμβρίου για τις 21 Ιουνίου του 2027. Τελικά, όπως διευκρινίστηκε η αναβάθμιση και οι εισροές από τα κεφάλαια που ακολουθούν τους δείκτες Stoxx θα γίνει κανονικά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.456,16 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,02%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.433,33 μονάδες (-2,93%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 414,57 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 65.801.319 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,01%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+2,30%) και των ΕΛΠΕ (+0,56%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-5,36%), της Coca Cola HBC (-3,76%), της Lamda Developemnt (-3,37%), της Alpha Bank (-3,28%) και της Optima Bank (-3,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η CrediaBank διακινώντας 13.738.001 και 13.268.363 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 63,66 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 53,65 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 19 μετοχές, 86 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Σπύρου (+30,00%) και Space Hellas (+4,47%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (-9,38%) και Attica Συμμετοχών (-6,21%).