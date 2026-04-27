Με οριακή άνοδο 0,09% έκλεισε το Χρηματιστήριο

Στα 205,68 εκατ. ευρώ έφτασε ο τζίρος

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών οι τιμές των μετοχών κατέγραφαν αξιόλογα κέρδη.

Η αγορά αρχικά κινήθηκε ανοδικά μετά την ανακοίνωση από τον οίκο Stoxx ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από καθεστώς Αναδυόμενης σε Ανεπτυγμένη αγορά, από την Δευτέρα21 Σεπτεμβρίου 20026.

Η STOXX γίνεται ο τελευταίος μεγάλος διεθνής πάροχος δεικτών που αναγνωρίζει την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά, μετά τις προηγούμενες ανάλογες αποφάσεις των οίκων S&P Dow Jones, FTSE Russell and MSCI.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.222,04 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,09%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.243,86 μονάδες (+1,07%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 205,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.565.206 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,12%), της ΕΥΔΑΠ (+2,20%), της Aegean Airlines (+1,45%) και της ΔΕΗ (+1,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,06%), της Σαράντης (-2,03%), των ΕΛΠΕ (-0,73%) και της Εθνικής (-0,60%), σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.824.467 και 3.736.129 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 63,65 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 16,84 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 68 μετοχές, 46 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+11,97%) και ΥΚΝΟΤ (+10,60%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ (-9,68%) και CPI (-4,30%).