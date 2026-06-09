Με ισχυρή άνοδο 1,41% έκλεισε το Χρηματιστήριο

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Στα 336,7 εκατ. ευρώ έφτασε ο τζίρος

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών και των δεικτών στο άνοιγμα της Wall Street.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.385,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,41%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.389,03 μονάδες (+1,56%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 336,7 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.219.629 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,49%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,58%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+3,93%), της Allwyn (+3,50%), της Metlen (+3,49%), της Alpha Bank (+3,31%), της Coca Cola HBC (+2,62%) και της ΔΕΗ (+2,31%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,35%), της Viohalco(-1,49%), των ΕΛΠΕ (-1,28%) και της Aktor (-1,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.692.243 και 8.908.748 μετοχές, αντιστοίχως, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 43,48 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 41,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 43 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+6,40%) και Ιντερτέκ (+4,90%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Cenergy Holdings (-3,59%) και Ξυλεμπορία(π) (-3,43%).