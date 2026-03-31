Με δυναμική ανάκαμψη 2,90% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Εν μέσω προσδοκιών για αναβάθμιση της αγοράς από τον οίκο MSCI

Δυναμική ανάκαμψη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω προσδοκιών για αναβάθμιση σήμερα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές από τον οίκο MSCI (Morgan Stanley Capital International). Το θετικό κλίμα ενισχύθηκε και από την άνοδο των διεθνών αγορών, στον απόηχο πληροφοριών ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ακόμη και χωρίς την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Υπεραπέδωσαν οι τραπεζικές μετοχές και οι τίτλοι της Viohalco και της Aktor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.065,04 μονάδες, σημειώνοντας υψηλά κέρδη 2,90%.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Μάρτιο με πτώση 9,33%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 2,63%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 339,501 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 55.288.488 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 3,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,68%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+7,48%), της Alpha Bank (+6,73%), της Eurobank (+6,23%), της Πειραιώς (+5,71%), της Aktor (+5,35%), της Εθνικής (+4,21%), της Elvalhalcor (+4,01%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,99%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-1,58%) και του ΟΤΕ (-1,09%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 15.746.932 και 12.795.424 μετοχές, αντιστοίχως, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 59,26 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 52,74 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 91 μετοχές, 19 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Real Consulting (+10,66%) και Bylot (+8,65%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-6,35%) και Mermeren (-5,29%).