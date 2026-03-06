ΔΕΗ: Άλμα στην κατάταξη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σκορ διαφάνειας 97%

Νέα σημαντική αναβάθμιση κατέγραψε η ΔΕΗ στον δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική διαφάνεια. Η επίδοση της εταιρείας στο «ESG Transparency Score» εκτινάχθηκε στο 97% για το 2026, από 91% την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που την κατατάσσει πλέον στις κορυφαίες εισηγμένες της ελληνικής αγοράς.
Άνοδος στη γενική κατάταξη και τον κλάδο
Η βελτίωση αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη θέση που κατέχει πλέον η επιχείρηση στον δείκτη:
- Συνολική κατάταξη: Άνοδος στην 6η θέση από τη 10η πέρυσι.
- Κλαδική κατάταξη: Άνοδος στη 2η θέση του ενεργειακού τομέα, από την 3η θέση το προηγούμενο έτος.
Ο δείκτης ATHEX ESG περιλαμβάνει τις 60 εισηγμένες εταιρείες με τις υψηλότερες επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης. Η βαρύτητα κάθε εταιρείας στον δείκτη συνδέεται άμεσα με την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων που δημοσιοποιεί, αναδεικνύοντας τις πιο ισχυρές πρακτικές βιωσιμότητας.
Στρατηγική με επίκεντρο την
Η αναβάθμιση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου μετασχηματισμού του Ομίλου. Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2028, η ΔΕΗ επιταχύνει:
- Την πλήρη απολιγνιτοποίηση εντός του 2026.
- Την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της ευέλικτης παραγωγής.
- Τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και την ψηφιακή μετάβαση.
Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία «ESG Transparency Methodology», η οποία βασίζεται στον επικαιροποιημένο οδηγό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το 2024, εξετάζοντας ενδελεχώς τους πυλώνες του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης.
|Δείκτης Επίδοσης
|2025
|2026
|Μεταβολή
|ESG Transparency Score
|91%
|97%
|+6%
|Συνολική Κατάταξη (ATHEX)
|10η
|6η
|+4 θέσεις
|Κατάταξη Κλάδου
|3η
|2η
|+1 θέση