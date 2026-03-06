ΔΕΗ: Άλμα στην κατάταξη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σκορ διαφάνειας 97%

Η εταιρεία ανέβηκε στην 6η θέση της συνολικής βαθμολογίας και στη 2η θέση του κλάδου ενέργειας

Νέα σημαντική αναβάθμιση κατέγραψε η ΔΕΗ στον δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική διαφάνεια. Η επίδοση της εταιρείας στο «ESG Transparency Score» εκτινάχθηκε στο 97% για το 2026, από 91% την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που την κατατάσσει πλέον στις κορυφαίες εισηγμένες της ελληνικής αγοράς.

Άνοδος στη γενική κατάταξη και τον κλάδο

Η βελτίωση αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη θέση που κατέχει πλέον η επιχείρηση στον δείκτη:

  • Συνολική κατάταξη: Άνοδος στην 6η θέση από τη 10η πέρυσι.
  • Κλαδική κατάταξη: Άνοδος στη 2η θέση του ενεργειακού τομέα, από την 3η θέση το προηγούμενο έτος.

Ο δείκτης ATHEX ESG περιλαμβάνει τις 60 εισηγμένες εταιρείες με τις υψηλότερες επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης. Η βαρύτητα κάθε εταιρείας στον δείκτη συνδέεται άμεσα με την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων που δημοσιοποιεί, αναδεικνύοντας τις πιο ισχυρές πρακτικές βιωσιμότητας.

Στρατηγική με επίκεντρο την 

Η αναβάθμιση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου μετασχηματισμού του Ομίλου. Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2028, η ΔΕΗ επιταχύνει:

  1. Την πλήρη απολιγνιτοποίηση εντός του 2026.
  2. Την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της ευέλικτης παραγωγής.
  3. Τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και την ψηφιακή μετάβαση.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία «ESG Transparency Methodology», η οποία βασίζεται στον επικαιροποιημένο οδηγό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το 2024, εξετάζοντας ενδελεχώς τους πυλώνες του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Δείκτης Επίδοσης 2025 2026 Μεταβολή
ESG Transparency Score 91% 97% +6%
Συνολική Κατάταξη (ATHEX) 10η +4 θέσεις
Κατάταξη Κλάδου +1 θέση