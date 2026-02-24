Όμιλος ΔΕΗ: «Πράσινη» απόβαση στη Ρουμανία – Στόχος τα 2 GW από ΑΠΕ εντός του 2026

Τη δυναμική επέκταση του Ομίλου ΔΕΗ στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη στρατηγική σημασία της ρουμανικής αγοράς παρουσίασε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου, Κωνσταντίνος Μαύρος, από το βήμα του ZF Power Summit 2026 στο Βουκουρέστι. Η ΔΕΗ φαίνεται να κινείται με ταχείς ρυθμούς, έχοντας ήδη επιτύχει τον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος της στη Ρουμανία.
Το επενδυτικό «κρεσέντο» στη Ρουμανία
Σύμφωνα με τον κ. Μαύρο, η PPC Renewables Romania διαθέτει ήδη 1,5 GW ισχύος, με τον πήχη να τίθεται στα 2 GW μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
- Αιολικό πάρκο Βασλούι: Το εμβληματικό έργο προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος. Στην πρώτη φάση (Prowind North - 140 MW) έχουν ήδη τοποθετηθεί 23 ανεμογεννήτριες, ενώ ξεκίνησε η δεύτερη φάση (Prowind South - 85 MW), η οποία θα ανεβάσει τη συνολική ισχύ του έργου στα 225 MW.
- Αποθήκευση Ενέργειας: Η εταιρεία επενδύει και στις μπαταρίες, με το έργο των 60 MWh BESS στο αιολικό πάρκο Salbatica να αποτελεί τον προπομπό μιας σειράς αντίστοιχων υποδομών στη Ρουμανία.
Δίκτυα και Ενεργειακή Ασφάλεια
Ο κ. Μαύρος υπογράμμισε την ανάγκη για γενναίες επενδύσεις στα δίκτυα διανομής της Ευρώπης, επικαλούμενος μελέτη της Eurelectric που ζητά διπλασιασμό των ετήσιων δαπανών στα 67 δισ. ευρώ.
«Πρέπει να φέρνουμε τη φθηνή ενέργεια από ΑΠΕ στους καταναλωτές. Αν δεν γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις σήμερα, το κόστος στο μέλλον θα είναι πολύ υψηλότερο», τόνισε χαρακτηριστικά.
Δυτική Μακεδονία: Ο νέος «Πράσινος Κόμβος»
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον μετασχηματισμό της Δυτικής Μακεδονίας σε τεχνολογικό και ενεργειακό hub, ένα σχέδιο που αναμένεται να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας:
- Ισχύς ΑΠΕ: Εγκατάσταση άνω των 3.000 MW.
- Καινοτομία: Κατασκευή της πρώτης μονάδας παραγωγής πράσινου υδρογόνου βιομηχανικής κλίμακας στο Αμύνταιο.
- Φυσικές Μπαταρίες: Δύο μεγάλα έργα αντλησιοταμίευσης στα πρώην ορυχεία Καρδιάς και Νότιου Πεδίου.
- Data Centers: Σχέδια για τη δημιουργία ενός Giga Data Center στον Άγιο Δημήτριο, σε συνεργασία με διεθνείς hyperscalers.
Η στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως πρωταγωνιστή στην ενεργειακή μετάβαση της ευρύτερης περιοχής, συνδυάζοντας την παραγωγή καθαρής ενέργειας με σύγχρονες λύσεις αποθήκευσης και ψηφιακές υποδομές.