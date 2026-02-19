Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη – Kratsios η δημιουργία AI giga factory από τη ΔΕΗ

Τις προοπτικές στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Michael Kratsios, Βοηθός του Προέδρου των ΗΠΑ, στο περιθώριο του AI Impact Summit στο Νέο Δελχί. Η συνάντηση εστίασε στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, με κορυφαίο το σχέδιο της ΔΕΗ για τη δημιουργία ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία, μια επένδυση που αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Ρυθμιστικό πλαίσιο και κοινωνία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για τη λήψη μέτρων που αφορούν την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, ενώ εξετάστηκαν συνολικά οι σχέσεις ΕΕ - ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογικής πολιτικής.

Διεθνείς συνεργασίες

Η συζήτηση επιβεβαίωσε το ισχυρό ενδιαφέρον του Λευκού Οίκου για την ελληνοαμερικανική συνεργασία μέσω του γραφείου επιστήμης και τεχνολογικής πολιτικής. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη εναρμόνισης των πολιτικών τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν από την ταχεία εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών.