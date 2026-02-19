Γιατί το Ιράν επιμένει στο «αναφαίρετο δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου»

0

Ξεκαθαρίζει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα προχωρά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες

Στην αντεπίθεση περνά η Τεχεράνη αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, με τον επικεφαλής του ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Μοχαμάντ Εσλαμί, να δηλώνει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να στερήσει από το Ιράν το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κλιμακούμενης έντασης με την Ουάσινγκτον, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές για την επίτευξη νέας συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον Εσλαμί, ο εμπλουτισμός αποτελεί τη θεμέλιο λίθο της πυρηνικής βιομηχανίας, καθώς είναι απαραίτητος για την παραγωγή πυρηνικού καυσίμου. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η εφημερίδα Ετεμάντ, ο αξιωματούχος υπογράμμισε ότι κάθε στάδιο της πυρηνικής διαδικασίας προϋποθέτει την κατοχή αυτής της τεχνολογίας, την οποία το Ιράν προτίθεται να συνεχίσει να αναπτύσσει.

Ο επικεφαλής του οργανισμού επεσήμανε ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα εξελίσσεται υπό την τήρηση των κανόνων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Παράλληλα, τόνισε ότι η Τεχεράνη διεκδικεί το δικαίωμα να επωφελείται ειρηνικά από την πυρηνική τεχνολογία, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια εξωτερικού περιορισμού των δραστηριοτήτων της.