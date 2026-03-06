Lidl Ελλάς: Επένδυση 4,4 εκατ. ευρώ για το νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου

Στη δυναμική αναβάθμιση του δικτύου της στην Κρήτη προχώρησε η Lidl Ελλάς, ολοκληρώνοντας μια σημαντική επένδυση ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματός της στις Μοίρες Ηρακλείου. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή εξέλιξη των υποδομών της, με στόχο την παροχή μιας αναβαθμισμένης και σύγχρονης αγοραστικής εμπειρίας στους καταναλωτές.
Το ανανεωμένο κατάστημα, που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Μοιρών - Ηρακλείου, συνδυάζει πλέον την επέκταση των λειτουργικών χώρων με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών εξυπηρέτησης.
Οι βασικές αλλαγές και καινοτομίες
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι εργασίες εκσυγχρονισμού περιλαμβάνουν:
- Αναβαθμισμένο xώρο πώλησης: Η έκταση του καταστήματος αυξήθηκε στα 1.336 τ.μ., προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και διευκολύνοντας τις καθημερινές αγορές των επισκεπτών.
- Ταχύτητα στην εξυπηρέτηση: Με στόχο τη γρήγορη ολοκλήρωση των συναλλαγών, το κατάστημα διαθέτει πλέον συνολικά 11 ταμεία. Από αυτά, τα 4 είναι παραδοσιακά, ενώ προστέθηκαν 7 ταμεία self-checkout (αυτόματης πληρωμής).
- Πράσινες υποδομές & στάθμευση: Εξασφαλίστηκαν 115 θέσεις στάθμευσης, ενώ η εγκατάσταση 6 θέσεων ηλεκτροφόρτισης υπογραμμίζει την προσήλωση της Lidl Ελλάς στην πράσινη ανάπτυξη και τη βιώσιμη κινητικότητα.
Επιπλέον, το κατάστημα διαθέτει πλήρως αναβαθμισμένο χώρο bake off για φρεσκοψημένα προϊόντα, ανεξάρτητο στέγαστρο για τα καρότσια, καθώς και ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την ανακύκλωση.
Με την επένδυση αυτή στις Μοίρες, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στη βελτίωση της εξυπηρέτησης, την άνεση και την παροχή πραγματικής αξίας στους πελάτες της.
|Στοιχεία Επένδυσης
|Περιγραφή
|Συνολικό ύψος
|4.400.000 €
|Τοποθεσία
|Μοίρες Ηρακλείου, Κρήτη
|Νέος χώρος πώλησης
|1.336 τ.μ.
|Σύνολο ταμείων
|11 (7 Self-checkout)
|Θέσεις στάθμευσης
|115
|Σταθμοί φόρτισης Η/Ο
|6