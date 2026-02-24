Lidl Ελλάς: Επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του καταστήματος στην Ιερισσό

0

Αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών με επέκταση χώρων, self-checkout ταμεία και υποδομές για ηλεκτρικά οχήματα στη Χαλκιδική

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει το επενδυτικό της πλάνο για την αναβάθμιση του δικτύου της, ολοκληρώνοντας τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του καταστήματός της στην Ιερισσό Χαλκιδικής (1ο χλμ. Ιερισσού - Γοματίου). Με μια επένδυση που έφτασε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, η εταιρεία στοχεύει στην παροχή μιας πιο σύγχρονης και αποδοτικής εμπειρίας αγορών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Τι αλλάζει στο ανανεωμένο κατάστημα

Το κατάστημα επαναλειτουργεί με σημαντικές βελτιώσεις στις υποδομές του, εστιάζοντας στην ταχύτητα εξυπηρέτησης και τη λειτουργικότητα:

Μεγαλύτεροι χώροι: Ο χώρος πώλησης επεκτάθηκε και πλέον καλύπτει 1.184 τ.μ. , προσφέροντας ένα πιο άνετο περιβάλλον για πελάτες και εργαζομένους.

Ο χώρος πώλησης επεκτάθηκε και πλέον καλύπτει , προσφέροντας ένα πιο άνετο περιβάλλον για πελάτες και εργαζομένους. Ψηφιακή αναβάθμιση: Στα 4 παραδοσιακά ταμεία προστέθηκαν 6 νέα self-checkout ταμεία , μειώνοντας τον χρόνο αναμονής και δίνοντας περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Στα 4 παραδοσιακά ταμεία προστέθηκαν , μειώνοντας τον χρόνο αναμονής και δίνοντας περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές. Βιώσιμη κινητικότητα: Το κατάστημα ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις, διαθέτοντας πλέον υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (1 φορτιστής για 2 οχήματα σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις).

Το κατάστημα ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις, διαθέτοντας πλέον (1 φορτιστής για 2 οχήματα σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις). Άνεση στάθμευσης: Διατίθενται συνολικά 95 θέσεις πάρκινγκ για την εύκολη πρόσβαση των επισκεπτών.

Η ανακαίνιση περιλαμβάνει επίσης νέα εσωτερική διάταξη και αναβαθμισμένη αισθητική, εναρμονισμένη με τα παγκόσμια πρότυπα της Lidl, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της στη Βόρεια Ελλάδα.