Lidl Ελλάς: Πλήρης απορρόφηση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα για τη Σαρακοστή

Η εταιρεία προσφέρει επιλεγμένα προϊόντα χωρίς την επιβάρυνση του φόρου 13%

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία στήριξης των καταναλωτών προχωρά η Lidl Ελλάς ενόψει της Σαρακοστής, ανακοινώνοντας την πλήρη απορρόφηση του ΦΠΑ (ύψους -13%) σε βασικές κατηγορίες τροφίμων. Η ενέργεια αφορά επιλεγμένα κατεψυγμένα λαχανικά και ρύζια, στοχεύοντας στην ουσιαστική οικονομική ανακούφιση των νοικοκυριών κατά την περίοδο των νηστειών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία ενισχύει την πρόσβαση σε ποιοτικές διατροφικές επιλογές μέσω μιας νέας καμπάνιας επικοινωνίας, διαθέτοντας βασικά προϊόντα στις ήδη χαμηλές τιμές της, απαλλαγμένα πλέον από τον φόρο.

Ο Martin Brandenburger, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, υπογράμμισε ότι η δέσμευση προς το ελληνικό νοικοκυριό παραμένει αδιαπραγμάτευτη. «Θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ουσιαστική ανακούφιση. Με την απορρόφηση του ΦΠΑ, κάνουμε την ποιότητα και την παράδοση προσβάσιμη σε όλους», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη διάκριση της εταιρείας με το Best Buy Award 2025/2026 για τη σχέση ποιότητας-τιμής.