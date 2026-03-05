Πράσινο φως για την αποθήκευση CO2 στον Πρίνο

0

Η επένδυση άνω του 1 δισ. ευρώ μετατρέπει την Καβάλα σε κόμβο απαλλαγής από τον άνθρακα

Σε ιστορικό ορόσημο για την ελληνική ενεργειακή στρατηγική και την προστασία του περιβάλλοντος εξελίσσεται το έργο «Πρίνος CO2», μετά τη χορήγηση της επίσημης άδειας αποθήκευσης από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ). Η εξέλιξη αυτή καθιστά την Ελλάδα την τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την Ολλανδία και τη Δανία, που εισέρχεται δυναμικά στην τεχνολογία αιχμής για τη δέσμευση και υπόγεια αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Στρατηγική θωράκιση της βιομηχανίας και του κλίματος

Κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το έργο δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική νίκη αλλά και εγγύηση για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας. Η τεχνολογία CCS (Carbon Capture and Storage) επιτρέπει σε κλάδους με υψηλές εκπομπές ρύπων να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, μειώνοντας δραστικά το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου

Το έργο, το οποίο υλοποιείται από την EnEarth Greece (θυγατρική της Energean), αφορά τη γεωλογική αποθήκευση σε βάθος περίπου 3 χιλιομέτρων κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κόλπου της Καβάλας.

Τοποθεσία: Σχεδόν εξαντλημένο κοίτασμα πετρελαίου στον Πρίνο.

Σχεδόν εξαντλημένο κοίτασμα πετρελαίου στον Πρίνο. Δυναμικότητα: Έγχυση έως 1 εκατομμύριο τόνους CO2 ετησίως κατά την πρώτη φάση.

Έγχυση έως 1 εκατομμύριο τόνους CO2 ετησίως κατά την πρώτη φάση. Διάρκεια Άδειας: 25 έτη.

25 έτη. Χρονοδιάγραμμα: Πλήρης λειτουργία πριν από το 2030.

Διεθνή πρότυπα και επενδυτική πνοή

Ο επικεφαλής του Τομέα Αποθήκευσης της Energean, κ. Νικόλαος Ρήγας, υπογράμμισε ότι ο Πρίνος είναι το πρώτο έργο στον ευρωπαϊκό Νότο που λαμβάνει τέτοια άδεια, ακολουθώντας τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Η επένδυση, που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης, με την ανάθεση του προκαταρκτικού τεχνικού σχεδιασμού στη διεθνούς φήμης εταιρεία Kent.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, σημείωσε πως η γεωλογική αποθήκευση αποτελεί το μοναδικό ουσιαστικό εργαλείο για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών για βιομηχανίες όπου η μείωση ρύπων είναι τεχνικά δύσκολη.