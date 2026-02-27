Αυξάνονται τα εμφράγματα σε ενήλικες κάτω των 55 ετών

Ανησυχητικά ευρήματα στις ΗΠΑ δείχνουν αύξηση της θνησιμότητας και λιγότερες επεμβατικές πράξεις για τον γυναικείο πληθυσμό λόγω καρδιακών προβλημάτων.
Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of the American Heart Association ανατρέπει την πεποίθηση ότι οι καρδιακές προσβολές αφορούν αποκλειστικά τους ηλικιωμένους. Η έρευνα, η οποία ανέλυσε σχεδόν ένα εκατομμύριο νοσηλείες ενηλίκων ηλικίας 18-54 ετών στις ΗΠΑ την περίοδο 2011-2022, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους νεότερους ενήλικες και ειδικότερα για τις γυναίκες.
Αύξηση θνησιμότητας στις νεότερες ηλικίες
Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα ποσοστά θνησιμότητας σε άτομα κάτω των 55 ετών που νοσηλεύτηκαν με την πρώτη τους σοβαρή καρδιακή προσβολή αυξήθηκαν κατά 1,2%. Το στοιχείο αυτό προκαλεί ανησυχία, καθώς οι θάνατοι από καρδιακά επεισόδια εμφάνιζαν τάσεις σταθεροποίησης ή μείωσης μέχρι το 2010, μια βελτίωση όμως που, όπως αποδεικνύεται, αφορούσε κυρίως τους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας.
Η μελέτη αποκαλύπτει μια σημαντική ανισότητα στη φροντίδα και την έκβαση της υγείας μεταξύ ανδρών και γυναικών:
- Υψηλότερος κίνδυνος θανάτου: Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα ενδονοσοκομειακού θανάτου μετά από μια πρώτη καρδιακή προσβολή, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητά της.
- Λιγότερες επεμβάσεις: Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες παρουσίασαν παρόμοια ποσοστά επιπλοκών με τους άνδρες, υποβλήθηκαν σε λιγότερες καρδιολογικές επεμβατικές πράξεις για τη διάγνωση και αντιμετώπιση του εμφράγματος.
- Μη παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου: Οι νεότερες γυναίκες βρέθηκαν να έχουν περισσότερους μη παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου σε σχέση με τους άνδρες της ίδιας ηλικίας.
Παράγοντες κινδύνου
Η έρευνα υπογραμμίζει ότι οι παραδοσιακοί παράγοντες, όπως το κάπνισμα και η υπέρταση, παραμένουν κυρίαρχοι. Ωστόσο, οι «μη παραδοσιακοί» παράγοντες συνδέονται πλέον ισχυρότερα με την πιθανότητα θανάτου:
- Χαμηλό εισόδημα
- Νεφρική νόσος
- Χρήση ναρκωτικών ουσιών (εκτός καπνού)
Ο επικεφαλής της μελέτης, Μόαν Σατίς, επισημαίνει την ανάγκη αλλαγής της αντίληψης για το ποιος κινδυνεύει, τονίζοντας ότι οι γυναίκες και οι νεότεροι ενήλικες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της προληπτικής ιατρικής και των έγκαιρων διαγνωστικών ελέγχων.