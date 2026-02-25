Σήμα κινδύνου για την καρδιά των γυναικών ως το 2050

0

Έξι στις δέκα γυναίκες στις ΗΠΑ προβλέπεται να πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα την επόμενη 25ετία

Σημαντική και απότομη αύξηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων στις γυναίκες των ΗΠΑ τα επόμενα 25 χρόνια προβλέπει νέα επιστημονική δήλωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Circulation. Τα ευρήματα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς δείχνουν επιδείνωση σε όλους τους τύπους παθήσεων, από την καρδιακή ανεπάρκεια έως τα εγκεφαλικά επεισόδια.

Οι προβλέψεις για το 2050

Η έρευνα δείχνει ότι η τάση αυτή επηρεάζει πλέον και τις νεότερες ηλικίες, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα:

Νέες γυναίκες (22-44 ετών): Σχεδόν το 1/3 προβλέπεται να νοσεί (από λιγότερο από 1/4 σήμερα).

Σχεδόν το 1/3 προβλέπεται να νοσεί (από λιγότερο από 1/4 σήμερα). Υπέρταση: Αναμένεται να πλήξει 6 στις 10 γυναίκες (από 5 στις 10 το 2020).

Αναμένεται να πλήξει 6 στις 10 γυναίκες (από 5 στις 10 το 2020). Διαβήτης: Πρόβλεψη για αύξηση στο 25% (από 15% σήμερα).

Πρόβλεψη για αύξηση στο 25% (από 15% σήμερα). Παχυσαρκία: Αναμένεται να εκτιναχθεί πάνω από το 60% (από 44% σήμερα), ενώ θα επηρεάσει το 32% των κοριτσιών ηλικίας 2-19 ετών.

Το πλαίσιο «Life's Essential 8» και τα ενθαρρυντικά στοιχεία

Παρά τη δυσοίωνη γενική εικόνα, υπάρχουν θετικές ενδείξεις. Η υψηλή χοληστερόλη αναμένεται να μειωθεί, ενώ προβλέπεται στροφή σε υγιεινότερες συμπεριφορές, όπως η άσκηση και η διακοπή του καπνίσματος. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία προτείνει το πλαίσιο «Life's Essential 8» για τη βέλτιστη υγεία:

Συμπεριφορές: Διατροφή, άσκηση, διακοπή καπνίσματος, επαρκής ύπνος. Παράγοντες Υγείας: Έλεγχος βάρους, χοληστερόλης, σακχάρου και αρτηριακής πίεσης.

Η στρατηγική της πρόληψης

Η μελέτη επισημαίνει ότι η πρόληψη είναι η πιο αποδοτική λύση. Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις:

Μια μείωση μόλις 10% σε παράγοντες κινδύνου (πίεση, σάκχαρο, βάρος) μπορεί να μειώσει τα εγκεφαλικά και τις καρδιοπάθειες κατά 17-23% .

σε παράγοντες κινδύνου (πίεση, σάκχαρο, βάρος) μπορεί να μειώσει τα εγκεφαλικά και τις καρδιοπάθειες κατά . Η μείωση της παχυσαρκίας στο ήμισυ μπορεί να περιορίσει τους θανάτους έως και 40%.

Οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση σε σχολεία και κλινικές, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης της υγείας, αλλά και τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών, όπως η πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα και ασφαλή στέγαση.