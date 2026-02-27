Εθνική Τράπεζα: Rεκόρ κερδοφορίας 1,3 δισ. ευρώ και γενναιόδωρες ανταμοιβές στους μετόχους

0

Υπέρβαση όλων των στόχων το 2025 με πρόταση για συνολική διανομή 1 δισ. ευρώ και νέο στρατηγικό σχέδιο

Σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας και κεφαλαιακής υπεροχής εδραιώνεται η Εθνική Τράπεζα, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2025. Με τα καθαρά κέρδη να αγγίζουν τα 1,3 δισ. ευρώ και τον δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 15,5%, η τράπεζα όχι μόνο ξεπέρασε τους στόχους της, αλλά προχωρά σε μια κίνηση-ματ για την ανταμοιβή των επενδυτών, προτείνοντας τη διανομή ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Η διοίκηση υπό τον Παύλο Μυλωνά θέτει πλέον τις βάσεις για το νέο επιχειρηματικό πλάνο 2026-2028, εστιάζοντας στην ψηφιακή υπεροχή και την περαιτέρω πιστωτική επέκταση.

Το «χρυσό» μέρισμα και η επιπλέον διανομή

Η Εθνική Τράπεζα προχωρά σε μια επιθετική πολιτική ανταμοιβής, η οποία περιλαμβάνει:

Τακτική διανομή: Ποσοστό 60% των κερδών, που αντιστοιχεί σε 0,7 δισ. ευρώ.

Ποσοστό 60% των κερδών, που αντιστοιχεί σε 0,7 δισ. ευρώ. Έκτακτη διανομή: Πρόσθετο ποσό 0,3 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό πακέτο στο 1 δισ. ευρώ για το 2026.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την ισχυρή κεφαλαιακή θέση του Ομίλου, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στο κορυφαίο 18,8%, παρέχοντας σημαντικά πλεονάσματα κεφαλαίου για μελλοντική ανάπτυξη.

Εκρηκτική άνοδος στα εξυπηρετούμενα δάνεια

Η πιστωτική επέκταση αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης το 2025. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, φτάνοντας συνολικά τα 37 δισ. ευρώ. Η δυναμική αυτή αποδίδεται κυρίως στις εταιρικές εκταμιεύσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 5,8 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως η ενέργεια, οι υποδομές και ο τουρισμός. Παράλληλα, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παραμένει σε εξαιρετικά επίπεδα, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) να υποχωρεί στο 2,4%.

Λειτουργική αποτελεσματικότητα και ψηφιακός μετασχηματισμός

Η τράπεζα πέτυχε έναν από τους χαμηλότερους δείκτες κόστους προς έσοδα (C:I) στην Ευρώπη, στο 34,1%. Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα της αυστηρής συγκράτησης των δαπανών και της επιτυχίας του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού. Σήμερα, η Εθνική Τράπεζα διαθέτει την κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα στην Ελλάδα, με τους ενεργούς χρήστες του Mobile Banking να αυξάνονται κατά 11% και τις ψηφιακές πωλήσεις να αντιπροσωπεύουν πλέον το 43% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων λιανικής.

Οι στόχοι για την τριετία 2026-2028

Με το βλέμμα στο μέλλον, η διοίκηση παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου επιχειρηματικού σχεδίου: