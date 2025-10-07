«Next by NBG» – Η εφαρμογή της Εθνικής Τράπεζας για τη γενιά Ζ

0

Η τράπεζα της νέας γενιάς και της φοιτητικής καθημερινότητας

Ενοίκια, κοινόχρηστα, έξοδα με την παρέα, η φοιτητική καθημερινότητα είναι το πρώτο crash test οικονομικής ανεξαρτησίας. Το Next by NBG, η εφαρμογή που παρουσίασε η Εθνική Τράπεζα αποκλειστικά για τη γενιά Ζ, επιχειρεί όπως έχουν αναφέρει στελέχη της, να κάνει αυτά τα πρώτα βήματα απλά, ασφαλή και πιο ενδιαφέροντα.

Με λειτουργίες, όπως το split the bill για εύκολη μοιρασιά λογαριασμών και διαχείριση συνδρομών (streaming, gaming, τηλεφωνία, ενέργεια), το app «κουμπώνει» στις ανάγκες των νέων.

Σύντομα θα προστεθούν συνεργασίες με φοιτητικές πλατφόρμες, που θα ανταμείβουν όχι μόνο τη χρήση της εφαρμογής αλλά και την καλή ακαδημαϊκή πορεία.

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό mobile banking, που απευθύνεται σε πελάτες με σύνθετες ανάγκες, το Next, όπως έχει ανακοινώσει η τράπεζα, σχεδιάστηκε εξαρχής για νέους χρήστες. Η εμπειρία θυμίζει περισσότερο Spotify ή TikTok. Ζωντανό design, απλή πλοήγηση και έντονο gamification. Ο χρήστης ανοίγει λογαριασμό σε λίγα λεπτά, εκδίδει χρεωστική και virtual prepaid κάρτα που μπορεί να προσθέσει αμέσως στο wallet για χρήση. Η διαδικασία συνοδεύεται από επίπεδα (Rookie, Pioneer, Champion) που ξεκλειδώνουν προνόμια βάσει χρήσης. Κάθε συναλλαγή αποδίδει "bits", το εσωτερικό «νόμισμα» του app, που εξαργυρώνεται σε κουπόνια για ταξίδια, καύσιμα, αγορές, αλλά και συμμετοχή σε κληρώσεις για δώρα: από το νέα κινητά τηλέφωνα μέχρι εισιτήρια για φεστιβάλ και gaming events όπως ο τελικός του League of Legends.

Από την Εθνική Τράπεζα δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι στο κέντρο της εφαρμογής βρίσκεται ο Next Savings Account, με επιτόκιο 2,5% έως 10.000 ευρώ, προσφέροντας έναν πρώτο ευέλικτο αποταμιευτικό λογαριασμό για νέους. Όλες οι βασικές υπηρεσίες είναι δωρεάν. Από το άνοιγμα λογαριασμού και την έκδοση virtual κάρτας, μέχρι τη φόρτιση/εκφόρτισή της και τις συναλλαγές εξωτερικού που γίνονται χωρίς καμία χρέωση. Το μοναδικό προϊόν με κόστος είναι η Dual κάρτα. Σύντομα θα προστεθεί η Skroutz Plus Mastercard, αποτέλεσμα συνεργασίας της Εθνικής με το Skroutz, με επιστροφή σε κάθε αγορά, εξαργύρωση απευθείας στο marketplace και ταξιδιωτική ασφάλιση. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι επενδυτικές δυνατότητες (αγοραπωλησία διεθνών μετοχών και ETFs, παρακολούθηση χαρτοφυλακίου, ενημέρωση για διεθνείς αγορές), ενώ η εφαρμογή θα προσφέρει και virtual κάρτες μιας χρήσης για ασφαλείς online αγορές. Παράλληλα, ενισχύεται το στοιχείο του gamification και επεκτείνεται το πρόγραμμα Refer a Friend, με το οποίο οι χρήστες κερδίζουν χρήματα φέρνοντας τους φίλους τους στην κοινότητα του Next.

Πέρα από τις καθαρά τραπεζικές υπηρεσίες, η εφαρμογή δίνει έμφαση στην οικονομική εκπαίδευση. Ήδη φιλοξενεί αρθρογραφία και συμβουλές, ενώ σύντομα θα ενσωματωθούν βίντεο και podcasts με χρηστικά tips για budgeting, αποταμίευση και επενδύσεις. Στόχος είναι να βοηθήσει τους νέους να χτίσουν υγιείς οικονομικές συνήθειες, μιλώντας στη γλώσσα τους. Η πλατφόρμα, όπως έχει ανακοινωθεί, δεν μένει μόνο στα οικονομικά. Μέσα από τη συνεργασία με το Click 2 Therapy ενισχύει τον πυλώνα της ψυχικής υγείας, διοργανώνοντας webinars για τη διαχείριση του οικονομικού άγχους. Στο μέλλον, όπως επισημαίνεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, προβλέπεται ακόμη και η δημιουργία ενός digital community, όπου οι χρήστες θα συνδιαμορφώνουν μαζί με την τράπεζα το μέλλον του Next. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη γέφυρα με τους εφήβους.

Σε επόμενη φάση, η Εθνική σχεδιάζει μια λύση που θα επιτρέπει στους εφήβους να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην οικονομική διαχείριση με ασφάλεια, ενώ οι γονείς θα διαθέτουν εργαλεία καθοδήγησης και ελέγχου. Με όλα αυτά, το Next by NBG φιλοδοξεί, όπως αναφέρουν στελέχη της τράπεζας, να αποτελέσει έναν πολυδιάστατο ψηφιακό χώρο, που συνδυάζει πληρωμές, αποταμίευση, επιβραβεύσεις, ψυχαγωγία και εκπαίδευση, λειτουργώντας ως ψηφιακός σύμμαχος της καθημερινότητας της γενιάς Ζ.