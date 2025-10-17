Περού: Η νέα κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα

0

Η αστυνομία αναγνωρίζει πως αυτή ευθύνεται για τον θάνατο διαδηλωτή

Η νέα περουβιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την πρόθεσή της να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα Λίμα, εν μέσω κύματος βίας αποδιδόμενου στο οργανωμένο έγκλημα, που πυροδότησε μεγάλες κινητοποιήσεις και επεισόδια με έναν νεκρό και πάνω από εκατό τραυματίες.

«Θα ανακοινώσουμε την απόφαση να κηρύξουμε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τουλάχιστον στην περιφέρεια της Λίμας», είπε στον Τύπο ο επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης Ερνέστο Άλβαρες έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η περουβιανή αστυνομία αναγνώρισε πως μέλος της ευθύνεται για τον θάνατο από σφαίρες διαδηλωτή στις εκτεταμένες ταραχές οι οποίες ξέσπασαν προχθές Τετάρτη το βράδυ στη Λίμα, στις οποίες τραυματίστηκαν άλλοι 113 άνθρωποι – 84 αστυνομικοί και 29 πολίτες –, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, που δημοσιοποιήθηκε χθες από τις αρχές.

Χιλιάδες άνθρωποι, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα της συλλογικότητας Gen Z, συμμετείχαν σε κινητοποίηση, αρχικά ειρηνική, προτού ξεσπάσουν τα επεισόδια, εκφράζοντας την απόρριψη της περουβιανής πολιτικής τάξης στο σύνολό της και τη διαμαρτυρία τους για την ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας στη χώρα των Άνδεων.

Στα επεισόδια έχασε τη ζωή του από πυρά ο Εδουάρδο Ρουίς, 32 ετών.

Σχεδόν αμέσως μη κυβερνητική οργάνωση, η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CNDDHH) τόνισε πως το θύμα «χτυπήθηκε από πυρά αστυνομικού με πολιτικά».

Χθες το πρωί, η εισαγγελία ανακοίνωσε πως διενεργεί έρευνα για να «εξακριβώσει τις περιστάσεις» του θανάτου του, διατάσσοντας «να συγκεντρωθεί οπτικοακουστικό υλικό και βαλλιστικά στοιχεία».

Το βράδυ ο επικεφαλής της αστυνομίας, ο στρατηγός Οσκάρ Αριόλα, επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι πράγματι υπαξιωματικός πυροβόλησε τον διαδηλωτή.

Η κρίση ασφαλείας στο Περού θεωρείται πως υπήρξε καταλύτης των διεργασιών που οδήγησαν στην καθαίρεση με διαδικασία-εξπρές από το Κογκρέσο της πρώην προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε τη 10η Οκτωβρίου.

Ο μέχρι την περασμένη εβδομάδα πρόεδρος του περουβιανού κοινοβουλίου Χοσέ Χερί, 38 ετών, τη διαδέχθηκε όπως προβλέπει το Σύνταγμα και θα κυβερνήσει ως τις εκλογές τον Απρίλιο του 2026.

Ο δεξιός νέος πρόεδρος ζήτησε χθες από το κοινοβούλιο να του δώσει «νομοθετικές εξουσίες» για να προωθηθούν επείγοντα μέτρα δίχως έγκριση του Κογκρέσου.

«Ζητώ νομοθετικές εξουσίες» για την προώθηση μέτρων που αφορούν κυρίως «την ασφάλεια των πολιτών (...) η οποία είναι το κυριότερο πρόβλημα» στη χώρα σήμερα, είπε ο κ. Χερί στον Τύπο. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται «το ζήτημα των φυλακών», μέσα από τις οποίες οργανώνονται και συντονίζονται οι εκβιάσεις, πρόσθεσε χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.