Εθνική Τράπεζα: Σε 964 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων το εννεάμηνο

Τι δήλωσε ο CEO, Παύλος Μυλωνάς

Σε 964 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα το εννεάμηνο 2025, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της ομαλοποίησης των επιτοκίων αναφοράς στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα, με την ισχυρή επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες, ιδίως στην Εταιρική Τραπεζική, σε συνδυασμό με τα υψηλά έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου να βοηθούν να αμβλυνθεί η πίεση λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων.

Στις διεθνείς δραστηριότητες, τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 15 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2025, αντανακλώντας τη μείωση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων, καθώς και τα έξοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις (-1 εκατ.ευρώ) έναντι εσόδων ύψους 20 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2024.

Παρά την εποχικότητα του Γ' τριμήνου 2025, τα εξυπηρετούμενα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου συνέχισαν να αυξάνονται με σταθερούς ρυθμούς, φτάνοντας τα 34,7 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, ενισχυμένα κατά +12% σε ετήσια βάση, ή +1,8 δισ.ευρώ από την αρχή του έτους. Η ισχυρή αυτή επίδοση αντανακλά τις εκταμιεύσεις δανείων ύψους 5,7 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια του Εννεαμήνου 2025, αυξημένες κατά +10% ετησίως, ως αποτέλεσμα κυρίως των νέων χορηγήσεων Εταιρικής Τραπεζικής με έμφαση στους τομείς της ενέργειας/ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ξενοδοχείων, της ναυτιλίας και των μεταφορών.

Η δυναμική στη χορήγηση δανείων Λιανικής Τραπεζικής ήταν επίσης θετική, με τις εκταμιεύσεις να αυξάνονται κατά +15% σε ετήσια βάση σε 1,2 δισ. ευρώ το Εννεάμηνο 2025, συμβάλλοντας στην επέκταση των υπολοίπων εξυπηρετούμενων δανείων Λιανικής Τραπεζικής κατά +0,2 δισ. ευρώ ή +3% σε ετήσια βάση, αφήνοντας οριστικά πίσω μας την περίοδο μείωσης της τραπεζικής διαμεσολάβησης στη Λιανική Τραπεζική.

Το ισχυρό χαρτοφυλάκιο εγκεκριμένων αλλά μη εκταμιευμένων δανείων αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρή αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων το Δ' τρίμηνο 2025.

Οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, σε 58,3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2025, αποτελώντας το ~94% της συνολικής καθαρής χρηματοδότησής μας. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 1 δισ.ευρώ ετησίως σε 55,8 δισ.ευρώ ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου (+1,8 δισ. ετησίως), οι οποίες αποτελούν πλέον το 81% των καταθέσεων της Τράπεζας, βελτιώνοντας περαιτέρω το μείγμα των καταθέσεών μας. Παράλληλα συνεχίζεται η μετακίνηση των προθεσμιακών καταθέσεων προς τα αμοιβαία κεφάλαια της Τράπεζας, με τα κεφάλαια υπό διαχείριση (FuM) πελατών Λιανικής να αυξάνονται κατά 2,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Δανείων προς Καταθέσεις τον Σεπτέμβριο 2025 διαμορφώθηκαν σε 249% και 64%, αντίστοιχα, από τους καλύτερους στην αγορά, ενώ τα ισχυρά ταμειακά μας διαθέσιμα ύψους Euro6,3 δισ. θα χρηματοδοτήσουν μελλοντικά την αύξηση των τοκοφόρων στοιχείων του Ενεργητικού.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα έναντι των παγκόσμιων γεωπολιτικών πιέσεων, ενώ ο εγχώριος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου και η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχίζουν να ενισχύονται.» Είναι εντυπωσιακό ότι, ο τουρισμός παραμένει σε τροχιά επίτευξης νέου ιστορικού υψηλού, με τις εξαγωγές αγαθών να διατηρούν την ανθεκτικότητά τους, παρά τις προκλήσεις που απορρέουν από το εξωτερικό περιβάλλον, γεγονός που αντανακλά την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου επιχειρηματικού τομέα. Επιπλέον, η οικονομική θέση των νοικοκυριών συνεχίζει να ενισχύεται, υποστηριζόμενη από τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας, ενώ οι υποστηρικτικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές, οι ολοένα και πιο ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες, καθώς και οι συνεχιζόμενες εισροές ξένων επενδύσεων ενδυναμώνουν περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας», αναφέρει ο κ. Μυλωνάς.

Μιλώντας για τα αποτελέσματα της Εθνικής αναφέρει: Τα αποτελέσματά μας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 αντικατοπτρίζουν την ισχυρή δυναμική της Ελληνικής οικονομίας και της Τράπεζάς μας, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επίτευξη των πρόσφατα αναβαθμισμένων στόχων μας για το έτος. Η κερδοφορία διατήρησε τη δυναμική της, με τα έσοδα να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα έναντι της σημαντικής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, αξιοποιώντας την ισχυρή επέκταση των δανείων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση στα έσοδα από προμήθειες. Τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε ~1 δισ. ευρώ το Εννεάμηνο 2025, με το δείκτη απόδοσης ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται στο 15,6%, συγκρινόμενος ευνοϊκά με τον αναθεωρημένο στόχο >15% για το 2025. Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση εξακολουθεί να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας, με τον δείκτη CET1 να αυξάνεται κατά +70 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους σε 19,0%, παρέχοντας στρατηγική ευελιξία όσον αφορά στην οργανική ανάπτυξη, τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών που προσδίδουν αξία, καθώς και την ενίσχυση της διανομής κεφαλαίου στους μετόχους μας. Στο πλαίσιο αυτό, θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 200 εκατ.ευρώ στις 14 Νοεμβρίου, ενώ σχηματίζουμε πρόβλεψη για διανομή 60%4 επί των κερδών του 2025. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, είμαστε σε προνομιακή θέση να αξιοποιήσουμε την ισχυρή δυναμική μας, καθώς διανύουμε το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία ισχυρών βάσεων για διατηρήσιμη ανάπτυξη με συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, βελτιώνοντας την τραπεζική εμπειρία των πελατών μας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού μας, και οικοδομώντας μια ισχυρότερη και πιο καινοτόμο Τράπεζα για το μέλλον. Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, η πειθαρχημένη υλοποίηση των επιχειρησιακών μας στόχων και το στρατηγικό μας όραμα ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να προσφέρουμε διατηρήσιμη αξία στους μετόχους μας, στηρίζοντας παράλληλα την ενεργειακή μετάβαση, την ανάπτυξη των υποδομών και το οικοσύστημα καινοτομίας της Ελλάδας."