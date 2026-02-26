«Μπλόκο» στην υγειονομική κάλυψη για 400.000 επαγγελματίες από την 1η Μαρτίου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, οι οποίοι κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς πλήρη υγειονομική κάλυψη από την ερχόμενη Κυριακή, 1η Μαρτίου 2026. Η μη τακτοποίηση των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ εντός της προθεσμίας που έληξε στις 31 Ιανουαρίου, οδηγεί σε απώλεια του δικαιώματος χρήσης των υπηρεσιών των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ.
Οι προϋποθέσεις για την ανανέωση της κάλυψης
Σύμφωνα με τις οδηγίες του e-ΕΦΚΑ, η ασφαλιστική ικανότητα για το νέο ασφαλιστικό έτος (έως 28 Φεβρουαρίου 2027) παρέχεται μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες:
- Πλήρης εξόφληση: Αφορά το σύνολο των οφειλών της περιόδου 2017-2025. Ακόμη και ένας μήνας απλήρωτων εισφορών εντός του 2025 αρκεί για να τεθεί ο ασφαλισμένος εκτός συστήματος.
- Ρύθμιση οφειλών: Για όσους αδυνατούν να πληρώσουν εφάπαξ, η ένταξη σε ρύθμιση αποτελεί τη μόνη διέξοδο. Σε αυτή την περίπτωση, η κάλυψη ανανεώνεται κάθε μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι οι δόσεις καταβάλλονται εμπρόθεσμα.
- Όριο 100 ευρώ: Μοναδική εξαίρεση αποτελούν όσοι έχουν μικροοφειλές έως 100 ευρώ, οι οποίοι διατηρούν την ασφαλιστική τους ικανότητα χωρίς καμία ενέργεια.
Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των ασφαλισμένων
Η απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας δεν σημαίνει πλήρη αποκλεισμό από το σύστημα υγείας, αλλά συνεπάγεται μεγάλη ταλαιπωρία.
|Παροχή
|Με Ασφαλιστική Ικανότητα
|Χωρίς Ασφαλιστική Ικανότητα (Ανασφάλιστοι)
|Συνταγογράφηση
|Σε ιδιώτες συμβεβλημένους γιατρούς & δημόσιες δομές
|Αποκλειστικά σε δημόσιες δομές (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας)
|Εξετάσεις / Φάρμακα
|Κανονική συμμετοχή ασφαλισμένου
|Πρόσβαση μόνο με ενεργό ΑΜΚΑ σε δημόσιο σύστημα
|Νοσοκομειακή Περίθαλψη
|Δημόσια και συμβεβλημένα ιδιωτικά θεραπευτήρια
|Μόνο σε δημόσια νοσοκομεία
Η «βαλβίδα ασφαλείας» του ΕΣΥ
Παρά το «πάγωμα» της πλήρους κάλυψης, οι ανασφάλιστοι διατηρούν το δικαίωμα δωρεάν νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο δημόσιο σύστημα υγείας, εφόσον διαθέτουν ενεργό ΑΜΚΑ. Ωστόσο, η αδυναμία επίσκεψης σε ιδιώτες γιατρούς του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να αυξήσει την πίεση στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων και τον χρόνο αναμονής για τους πολίτες.