Νωρίτερα φέτος πληρώνονται οι συντάξεις Μαρτίου λόγω Καθαράς Δευτέρας

Οι πληρωμές για τις συντάξεις Μαρτίου 2026 ακολουθούν τον καθιερωμένο διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων, καθώς οι καταβολές γίνονται σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες. Όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ, φέτος, λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας, οι συντάξεις Μαρτίου θα καταβληθούν νωρίτερα.
Συγκεκριμένα, οι πληρωμές θα γίνουν στις 24 και 26 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, τα ποσά εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς και είναι διαθέσιμα μέσω ATM από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών έχει ως εξής:
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
- Οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).
- Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, δηλαδή από το 2017 (ν.4387/2016).
- Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών).
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
- Κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπά εντασσόμενα ταμεία).
- Κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.