Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από το 2014

Πάνω από 2,1 εκατ. ευρώ το όφελός τους - Πώς δρούσαν τα μέλη της μέσω εταιρειών ενδυμάτων

Εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, διέπρατταν κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε χτες, 14/10/2025, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Η συνολική ζημία που υπολογίζεται ότι είχαν προξενήσει σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, σε 11 χρόνια που δρούσε η οργάνωση, υπολογίζεται ότι ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.190.491,05 ευρώ, από τα οποία 1.634.976,20 ευρώ αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.514,85 ευρώ σε μη καταβληθέντες φόρους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά και συγκεκριμένα πέντε αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, ηλικίας 42, 45, 46, 50, 36 και 55 ετών, αντίστοιχα.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014, οι συλληφθέντες συγκρότησαν ή εντάχθηκαν σε επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών και φορολογικών παραβάσεων σε βάρος του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την Αστυνομία, είχαν αναπτύξει δίκτυο με εννέα εταιρείες παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους και για μικρό χρονικό διάστημα και παρουσίαζαν την ασφάλιση 108 εργαζομένων, κοινούς για όλες τις εταιρείες, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα και να αποφεύγεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (42χρονος και 45χρονος), προέβαιναν στην ένταξη της εμπορικής τους δραστηριότητας με διαφορετικών μορφών εταιρείες ή χρησιμοποιώντας στοιχεία «αχυρανθρώπων» διαχειριστών ή και ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια και έγγραφα που είχαν υφαρπάξει, δεν πλήρωναν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και δήλωναν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για την ασφάλιση των εργαζομένων που απασχολούσαν, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν την αξία των εισφορών.

Σημαντικό ρόλο είχε και ο 55χρονος Έλληνας, ο οποίος έχοντας την ιδιότητα του επαγγελματία λογιστή παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα.

Η δράση της οργάνωσης είχε επεκταθεί και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, είχαν προμηθευτεί αυτοκίνητο, το οποίο διέθεσαν για την παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Τα κέρδη από την παράνομη δράση τους τα μέλη της οργάνωσης τα «ξέπλεναν» με αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς αχυρανθρώπων και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με χρήση ψευδών στοιχείων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδα, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,

* το χρηματικό ποσό των -15.655- ευρώ,

* τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού -19.800- ευρώ,

* 37 χρυσές λίρες,

* πλαστό διαβατήριο,

* πλήθος καρτών ανάληψης,

* 12 συσκευές κινητών τηλεφώνων και

* 5 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, βρέθηκαν να απασχολούνται 29 εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν δηλωθεί στον σχετικό πίνακα, ενώ βεβαιώθηκαν οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι, με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών που εποπτεύει τη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, αποφασίσθηκε η δέσμευση τεσσάρων ακινήτων των αρχηγικών μελών, καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή εξόδου από αυτό πολίτη τρίτης χώρας και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.