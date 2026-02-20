Με οριακή πτώση 0,09% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 240,03 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία σε όλη τη συνεδρίαση κινήθηκε πτωτικά, κόντρα στην ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Jumbo, της Τιτάν και της ΔΕΗ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.273,73 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,09%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.259,38 μονάδες (-0,72%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό 0,66%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 7,22%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,03 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.326.059 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,10%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+2,20%), της Jumbo (+1,62%), της Τιτάν (+1,53%) και της ΔΕΗ (+1,42%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-4,23%), της Motor Oil (-2,78%), της Elvalhalcor (-1,72%), της Eurobank (-0,98%) και του ΟΤΕ (-0,88%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 11.583.990 και 9.768.402 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 43,03 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 38,52 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 51 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: YKNOT (+20,78%) Doppler (+4,52%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva (-8,77%) και Προοδευτική (-4,95%).