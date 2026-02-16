Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι τιμές τροφίμων

0

Νέα χαρτογράφιση της αγροδιατροφικής αλυσίδας από την παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση και το εμπόριο

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι εκκινεί χαρτογράφηση των συνθηκών ανταγωνισμού σε όλη την αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού/κλάδου τροφίμων – από την αγροτική παραγωγή έως τη μεταποίηση και το εμπόριο τροφίμων. Τα αποτελέσματα της νέας χαρτογράφησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναμένεται να εκδοθούν στο τρίτο τετράμηνο του 2026.

Η πρωτοβουλία, όπως σημειώνει, έρχεται σε συνέχεια των ερευνών που ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο 2025 και έχουν ήδη δημοσιευτεί, οι οποίες αφορούσαν επιμέρους προϊόντα (ενδεικτικά: γάλα, γιαούρτι, φέτα) και επιμέρους κρίκους της αλυσίδας (όπως ζωοτροφές και κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα). Στόχος της νέας χαρτογράφησης είναι να αποτυπωθεί η συνολική εικόνα του ανταγωνισμού σε όλο τον κλάδο.

Τι ερευνά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή θα αναλύσει τις συνθήκες ανταγωνισμού:

σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας ,

, με κάλυψη πρωτογενούς τομέα, μεταποίησης και εμπορίου ,

, με έμφαση στο πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες της αγοράς σε ένα πεδίο που παραμένει «εξαιρετικά επίκαιρο» λόγω της αύξησης των τιμών τροφίμων και των μεταβολών του πληθωρισμού τροφίμων τα τελευταία έτη.

Η ίδια διευκρινίζει ότι οι εξελίξεις στις τιμές ενδέχεται να μην καθορίζονται αποκλειστικά από τη δυναμική του ανταγωνισμού, γι’ αυτό και η έρευνα προβλέπεται να «τρέξει» με χρήση πολλαπλών δεικτών που αποτυπώνουν:

τη δομή και την απόδοση της αγοράς,

και την της αγοράς, στατικές και δυναμικές πτυχές,

και πτυχές, δεδομένα τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε επίπεδο κλάδου.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι χαρτογραφήσεις/κλαδικές μελέτες αποτελούν αναλυτικό εργαλείο για τον εντοπισμό και την εξέταση ενδεχόμενων ζητημάτων σε έναν τομέα, ανεξάρτητα από:

τον έλεγχο συγκεντρώσεων , ή

, ή τις έρευνες για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά (π.χ. συμπράξεις, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης), στο πλαίσιο του Ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ.

Όπως αναφέρει, τα πορίσματα αυτών των εργασιών έχουν σκοπό να εμπλουτίσουν τον διάλογο με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την πολιτική ανταγωνισμού και, όπου χρειάζεται, να τροφοδοτήσουν προτάσεις για ρυθμιστικές παρεμβάσεις.