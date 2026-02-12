Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Fast track» έρευνα για μεταφορά εμπορευμάτων και συντήρηση τροχαίου υλικού

0

Καταγγελία για πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, έλεγχος και για δεσμεύσεις που είχαν τεθεί από τη ρυθμιστική αρχή

Κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο εισηγητή αποφάσισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για υπόθεση που αφορά τις αγορές παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων και συντήρησης και επισκευής σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τι εξετάζεται: τιμολογιακές και μη τιμολογιακές πρακτικές

Οι πρακτικές διερευνώνται στο πλαίσιο υποβληθείσας καταγγελίας για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, μέσω εφαρμογής τιμολογιακών και μη τιμολογιακών πρακτικών. Παράλληλα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει και υπόθεση που διαβιβάστηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), η οποία αφορά τη διερεύνηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η ίδια εταιρεία, βάσει προηγούμενης σχετικής απόφασης της ΡΑΣ.

Έρευνα στο πεδίο: αιφνιδιαστικοί έλεγχοι και ερωτηματολόγια

Για τις ανάγκες της έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού αναφέρει ότι προχώρησε σε αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους στην εν λόγω εταιρεία και απέστειλε ερωτηματολόγια σε εταιρείες του κλάδου, ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία για την αξιολόγηση των πρακτικών.

Τι σημαίνει η ανάθεση σε εισηγητή – και τι δεν σημαίνει

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η ανάθεση σε εισηγητή ενεργοποιεί τις προθεσμίες των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 15 ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης, χωρίς όμως να προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της τελικής απόφασης.

Τονίζει επίσης ότι η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητα, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και τον βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.