Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για πώληση 23 ακινήτων

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συλλέγει στοιχεία για συμφωνία 900 εκατ. ευρώ με το βελγικό ταμείο SFPIM, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT

Έφοδο σε γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες πραγματοποίησε η βελγική αστυνομία, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες σε πώληση ακινήτων της ΕΕ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα, οι έρευνες έγιναν το χθες το πρωί σε διάφορα γραφεία της Επιτροπής, μεταξύ των οποίων και το τμήμα προϋπολογισμού.

Τι αφορά η έρευνα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο επίκεντρο βρίσκεται πώληση ακινήτων που πραγματοποιήθηκε κατά την προηγούμενη θητεία της Επιτροπής, όταν επίτροπος Προϋπολογισμού ήταν ο Γιοχάνες Χαν. Η έρευνα, κατά το δημοσίευμα, διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά συγκεκριμένα 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM, έναντι 900 εκατ. ευρώ το 2024.

Η Κομισιόν είχε δηλώσει τότε ότι η πώληση εντάχθηκε σε διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τον χρηματοπιστωτικό κανονισμό της ΕΕ.

Οι δηλώσεις EPPO και Κομισιόν

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Τάιν Χολέβοτ, δήλωσε ότι η EPPO «μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει δραστηριότητες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας», προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να δοθεί κάτι περισσότερο σε αυτό το στάδιο «ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι τρέχουσες διαδικασίες και η έκβασή τους».

Από την πλευρά της Επιτροπής, εκπρόσωπος δήλωσε ότι «η πώληση των κτιρίων ακολούθησε τις καθιερωμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα» και ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ είναι «βέβαιη» πως η διαδικασία διεξήχθη με συμβατό τρόπο, τονίζοντας παράλληλα πως η Κομισιόν «θα συνεργαστεί πλήρως» με την EPPO και τις αρμόδιες βελγικές αρχές.