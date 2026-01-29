Στο χαμηλότερο σημείο από το 2008 η ανεργία – Υποχώρησε στο 7,5% τον Δεκέμβριο

0

Δεύτερη καλύτερη επίδοση των τελευταίων 22 ετών

Τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των τελευταίων 22 ετών πέτυχε η Ελλάδα στο μέτωπο της ανεργίας τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα νεότερα μηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία «επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας μετά την παρατεταμένη οικονομική κρίση και την πανδημία που ακολούθησε», όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Συγκεκρικένα, ο δείκτης ανεργίας υποχώρησε τον περασμένο μήνα στο 7,5%, κάτι που συνιστά την καλύτερη μέτρηση από τον Μάιο του 2008, όταν είχε βρεθεί στο 7,3%, και τη δεύτερη χαμηλότερη από το 2004, το πρώτο έτος για το οποίο διαθέτει αναλυτικά δεδομένα η εθνική στατική αρχή.

Η βελτίωση οφείλεται πρωτίστως στο άλμα στον αριθμό των απασχολούμενων, οι οποίοι έχουν αυξηθεί κατά 650.000 σε σχέση με τα τέλη του 2020, όταν η παγκόσμια υγειονομική κρίση απειλούσε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Στον αντίποδα, ο αριθμός των ανέργων έχει συρρικνωθεί κατά 435.000 άτομα την τελευταία εξαετία, δηλαδή κατά περισσότερο από 55% σε σχέση με τα τέλη του 2019, ενώ το ίδιο διάστημα «οι οικονομικά μη ενεργοί συμπολίτες έχουν μειωθεί κατά περίπου 220.000, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πτώση της ανεργίας δεν οφείλεται σε συνταξιοδοτήσεις ή στην πρόωρη αποχώρηση εργαζόμενων από την αγορά, αλλά είναι αποτέλεσμα της συστηματικής δημιουργίας νέων θέσεων», προσθέτουν.

Ιστορική υποχώρηση στην ανεργία των γυναικών, μεγάλη πτώση στη νεανική ανεργία

Πίσω από τη μεγάλη αύξηση στην απασχόληση κρύβονται σημαντικές επιμέρους «νίκες», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, αναφέροντας «τη δραστική πτώση στην ανεργία των γυναικών, η οποία τον Δεκέμβριο υποχώρησε σε μονοψήφιο ποσοστό (9,9%), ενώ πέντε χρόνια νωρίτερα είχε καταγραφεί σε υπερδιπλάσιο ποσοστό (20,6%)».

Επιπλέον, «μολονότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν δημοσιεύει περισσότερα στοιχεία για τον συγκεκριμένο υποδείκτη, η επίδοση του Δεκεμβρίου πιθανότατα συνιστά ιστορικό χαμηλό, καθώς σε παλαιότερα δελτία φαίνεται ότι ακόμα και τη δεκαετία του 2000 η ανεργία των γυναικών κινούνταν σταθερά σε διψήφιο επίπεδο».

«Η Ελλάδα είναι διαχρονικά μία από τις ευρωπαϊκές οικονομίες όπου οι γυναίκες συμμετέχουν στην αγορά εργασίας σε μικρότερο βαθμό από τους άνδρες», διευκρινίζουν οι κυβερνητικές πηγές, επισημαίνοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και η αποκλιμάκωση της ανεργίας των νέων, η οποία στα τέλη του περασμένου έτους μετρήθηκε στο 13%, ενώ τον Δεκέμβριο του 2020 βρισκόταν στο 35,5% και την περίοδο της οικονομικής κρίσης είχε ξεπεράσει το 50%.

«Παρά το γεγονός ότι η ΕΛΣΤΑΤ αναθεωρεί συχνά τις μηνιαίες μετρήσεις για την ανεργία, είναι σαφές πως η χώρα μας έχει κατορθώσει να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των πολιτών που αναζητούν και δεν βρίσκουν δουλειά, κι αυτό παρά τις πέντε αυξήσεις που έχουν γίνει στον κατώτατο μισθό από το 2019 και την σταδιακή άνοδο του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα», καταλήγουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.