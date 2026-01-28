Η Amazon θα απολύσει 16.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο

0

Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου θέλει να επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon προχωρά στην περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσμο, χωρίς να διευκρινίζει ποιους εργαζόμενους αφορά, ενώ επικεντρώνει τις προσπάθειες του στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Οι μειώσεις που εφαρμόζουμε σήμερα θα έχουν επίπτωση σε περίπου 16.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Amazon, και καταβάλλουμε προσπάθειες για… να στηρίξουμε όλα τα πρόσωπα των οποίων η θέση εργασίας πλήττεται», δήλωσε η εταιρία σε μήνυμα που απηύθυνε σήμερα στους εργαζομένους και στο οποίο είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο. Πρόσθεσε ότι όπου είναι δυνατόν θα προσφερθούν νέες θέσεις σε κάποιους εργαζόμενους.

Τον Ιούνιο, ο επικεφαλής της Amazon Άντι Τζάσι είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή του να μειώσει το κόστος, εν μέσω κούρσας επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Άντι Τζάσι είχε ανακοινώσει ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης «τα επόμενα χρόνια… θα μειώσει το προσωπικό γραφείου μας».

Αυτό μεταφράστηκε, στα τέλη Οκτωβρίου, σε ένα πρώτο κύμα περικοπής 14.000 θέσεων εργασίας.

Η Μπεθ Γκαλέτι, αντιπρόεδρος και επικεφαλής ανθρωπίνων πόρων και τεχνολογίας, είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι οι περικοπές είναι ένα βήμα «για να συνεχίσουμε να προσλαμβάνουμε σε στρατηγικούς τομείς κλειδιά εντοπίζοντας παράλληλα άλλες ευκαιρίες για κατάργηση (θέσεων)» το 2026.

«Όπως είχα δηλώσει τον Οκτώβριο, εργαστήκαμε για να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας, μειώνοντας τα επίπεδα, αυξάνοντας τη λογοδοσία, και αίροντας τη γραφειοκρατία», δήλωσε σε σημερινό μήνυμά της προς τους εργαζομένους.

«Ενώ πολλές ομάδες ολοκλήρωσαν τις οργανωτικές τους αλλαγές τον Οκτώβριο, άλλες ολοκληρώνουν το έργο αυτό μόλις τώρα», πρόσθεσε.

«Ενώ συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε αλλαγές, θα συνεχίσουμε επίσης να προσλαμβάνουμε και να επενδύουμε σε στρατηγικούς τομείς και λειτουργίες που είναι απαραίτητοι για το μέλλον μας», δήλωσε.

Ξεκινώντας το 2021, η θητεία του Άντι Τζάσι έχει ήδη σημαδευτεί από παρόμοια κίνηση, με την περικοπή 27.000 θέσεων εργασίας τον χειμώνα 2022-2023.