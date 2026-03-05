Πειραιώς: Στρατηγικό άλμα για διανομή 5 δισ. ευρώ στους μετόχους έως το 2030

0

Στόχος η απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 18% και ο διπλασιασμός του μερίσματος

Σε μια νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης εισέρχεται ο όμιλος Πειραιώς, ανακοινώνοντας το φιλόδοξο Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2030, το οποίο θέτει ως κεντρικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους και την πλήρη αξιοποίηση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η τράπεζα στοχεύει σε συνολικές διανομές ύψους 5 δισ. ευρώ για την εξαετία 2025-2030, επιδιώκοντας την περαιτέρω ισχυροποίηση της ηγετικής της θέσης στην ελληνική αγορά.

Οικονομικοί στόχοι και μερισματική πολιτική

Ο πυρήνας του νέου επιχειρηματικού πλάνου εστιάζει στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) να προσδιορίζεται στο 18% έως το 2030. Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας προβλέπει:

Υπερδιπλασιασμό μερίσματος: Στόχος είναι η αύξηση από τα 40 λεπτά ανά μετοχή το 2025 σε περίπου 80 λεπτά το 2030 .

Αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS): Εκτιμάται μέση ετήσια άνοδος της τάξης του 10% για την περίοδο 2026-2030 .

Συνολική αξία για τους μετόχους: Η ετήσια άνοδος (ενσώματη λογιστική αξία και μερίσματα) αναμένεται να διαμορφωθεί στο 13% .

Πιστωτική επέκταση και ψηφιακός μετασχηματισμός

Η Πειραιώς προσδοκά σημαντική ενίσχυση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να αναμένεται να αυξηθούν από τα 37 δισ. ευρώ το 2025 στα 56 δισ. ευρώ το 2030. Η ανάπτυξη αυτή θα τροφοδοτηθεί από ετήσιο ρυθμό 10% στην επιχειρηματική πίστη και 5% στη λιανική.

Στον τομέα της τεχνολογίας, η τράπεζα επενδύει στρατηγικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), στοχεύοντας σε οικονομικά οφέλη ύψους 70 εκατ. ευρώ από την υιοθέτηση εργαλείων GenAI. Επιπλέον, η διείσδυση των ψηφιακών πωλήσεων αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, έχοντας ήδη φτάσει στο 27%.

Η συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτελεί ορόσημο, με τα ασφάλιστρα των πελατών να αναμένεται να διπλασιαστούν, φτάνοντας τα 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030. Η κίνηση αυτή διαφοροποιεί τις πηγές εσόδων του ομίλου, ενισχύοντας τις τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες.

Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2026-2030