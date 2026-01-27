Με… εκρηκτική άνοδο 1,49% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά

Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 2.300 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 16 ετών, ενώ σε υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκε και ο τζίρος.

Από τις αρχές του έτους ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 9,10%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι τραπεζικές μετοχές και οι τίτλοι της Viohalco και της Elvalhalcor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.313,62 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,49%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,31 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 644,526 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 80,943.665 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,70%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+6,66%), της Eurobank (+4,27%), της Elvalhalcor (+4,19%), της Πειραιώς (+3,75%), της Alpha Bank (+3,70%), της Viohalco (+3,49%) και της Κύπρου (+2,64%), τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-4,15%), του ΟΠΑΠ (-3,16%), του ΟΤΕ (-2,11%) και των ΕΛΠΕ (-1,19%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 20.306.796 και 18.972.241 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 175,39 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 82,94 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 50 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Foodlink (+11,92%) και της Εθνικής (+6,66%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-5,26%) και ΟΝΥΧ (-4,96%).