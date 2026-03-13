Με οριακή άνοδο 0,10% έκλεισε το Χρηματιστήριο

Στα 267,45 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς κάλυψαν τις αρχικές τους απώλειες οι οποίες ξεπερνούσαν το 1%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της Metlen, του ΟΛΠ και του ΟΤΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.132,56 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,10%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.105,33 μονάδες (-1,18%) και υψηλότερη τιμή στις 2.137,81 μονάδες (+0,35%)..

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,47%, από τις αρχές Μαρτίου υποχωρεί 6,37%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,56%

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 267,453 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.546.698 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+4,40%), της Metlen (+4,37%), του ΟΛΠ (+3,70%), του ΟΤΕ (+2,06%) και της Elvalhalcor (+1,95%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-1,67%), της Εθνικής (-1,63%), της Eurobank (-1,43%) και της Alpha Bank (-1,41%), σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.186.985 και 7.744.767 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 55,86 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 53,87 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 79 μετοχές, 27 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler (+7,23%) και τηςς MIG (+7,10%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-2,44%) και ΕΛΒΕ (-1,90%).