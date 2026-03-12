Με ισχυρή πτώση 2,43% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 317,23 εκατ. ευρώ έφτασε ο τζίρος

Ισχυρές πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, στον απόηχο της νέας ισχυρής ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Η αγορά υποχώρησε μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,84%. Τι μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.130,37 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,43%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.122,79 μονάδες (-2,78%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 317,23 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.998.304 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,60%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της ΕΥΔΑΠ (+1,05%), ενώ η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε αμετάβλητη.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-5,21%), της Κύπρου (-4,92%), της Πειραιώς (-4,58%), της Optima Bank (-4,24%), της Alpha Bank (-4,09%), της Eurobank (-4,00%) και της Elvalhalcor (-3,27%), αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.785.103 και 11.486.307 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 51,02 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 48,31 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 18 μετοχές, 85 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mermeren (+2,91%) και Moda Bango (+2,42%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Εθνική (-5,21%) και Κύπρου (-4,92%).