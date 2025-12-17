Με πτώση 0,14% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 261,17 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor και της Τιτάν, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές της Eurobank και του ΟΠΑΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.083,49 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,14%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.090,88 μονάδες (+0,21%) και κατώτερη τιμή στις 2.077,71 μονάδες (-0,42%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 261,17 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 53.010.870 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,79%), της Τιτάν (+1,37%) και του ΔΑΑ (+0,78%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-2,59%), του ΟΠΑΠ (-2,12%), του ΟΤΕ (-0,94%) και της Aegean Airlines (-0,85%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 25.860.453 και 11.426.212 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 87,92 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 39,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 55 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Trek Development (+5,36%) και Άβαξ (+4,10%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-4,86%) και YKNOT (-3,60%).